Siemens, Berlin’de teknoloji kenti kuracak

BERLİN (AA) - Alman teknoloji şirketi Siemens’in Almanya'nın başkenti Berlin’i bir teknoloji ve sanayi merkezi haline getirebilmek için 600 milyon avroluk yatırım yapacağı bildirildi.

Siemens tarafından yapılan açıklamada, Berlin’in Spandau ilçesinde şirketin eski fabrikalarının bulunduğu 70 hektarlık alanda teknolojik araştırmaların, eğitim ve uygulamaların yapılacağı ve içinde yaşam alanlarının olacağı Siemensstadt 2.0 (Siemens Kenti) parkı kurulacak.

Söz konusu yatırımının 600 milyon avro olacağı belirtilen açıklamada, bunun Siemens tarihininde Berlin’e tek seferde yapılan en büyük yatırım olduğu ifade edildi.

2030’da tamamlanması beklenen parkın Berlin’i inovasyon ve bilimin merkezi yapması hedefleniyor.

Söz konusu parkta, enerji yönetimi, elektrikli araç teknolojisi, Endüstri 4.0, makine öğrenimi, nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka, veri analizi ve blockchain üzerine araştırmalar, uygulamalar ve eğitimler yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Üst Yöneticisi (CEO) Joe Kaeser, Siemensstadt'ın 1897'de kurulmasının arkasındaki fikrin, çalışma, araştırma ve yaşam alanlarını birleştirerek başarılı bir gelecek oluşturmak olduğunu belirtti.

Kaeser, “Bugün de, işin geleceğini yeniden düşünmemiz gerekiyor. Sanayileşme ve kentleşme gibi mega trendler, temel değişimlere neden olacak. Çalışma yerlerimiz, eğitim aldığımız binalar ve yaşadığımız konutlar daha bütünleşecek. İnsanlar ve nesneler arasındaki bağların artması yeni ekosistemler yaratacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Endüstri 4.0’da liderliklerini devam ettirmek istediklerini belirten Kaeser, Siemensstadt 2.0’ın esnek çalışma koşulları ve ekonomik yaşam alanı içeren bir ekosistem sunacağını kaydetti.

Siemens’in Berlin’de 11 bin 400 çalışanı bulunuyor.