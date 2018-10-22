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Siemens CEO'su Joe Kaeser, "Çöldeki Davos"a katılmayacak

BERLİN (AA) - Siemens Üst Yöneticisi (CEO) Joe Kaeser, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde 23-25 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek ve "Çöldeki Davos" olarak nitelendirilen Geleceğe Yatırım Girişimi...

Siemens CEO'su Joe Kaeser,
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BERLİN (AA) - Siemens Üst Yöneticisi (CEO) Joe Kaeser, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde 23-25 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek ve "Çöldeki Davos" olarak nitelendirilen Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) konferansına katılmayacağını bildirdi.

Kaeser, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu hafta Riyad'da düzenlenecek yatırım konferansına katılmayacağını belirtti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu'nda öldürülmesini "barbarca eylem" olarak niteleyen Kaeser, gerçekte ne olduğunun yetkililer tarafından açıklığa kavuşturulması, bu yapılırken bütün Suudi Arabistan halkının suçlanmaması gerektiğini kaydetti.

Kaeser, Siemens’in Suudi Krallığı ve "Vizyon 2030"un güvenilir ve kararlı bir ortağı olduğunu belirterek, "Şu anda yapılması gereken, gerçeğin bulunması ve adaletin tecelli etmesi." ifadesini kullandı.

Kaeser’in söz konusu konferansa katılmaması konusunda Alman kamuoyunda yoğun çağrılar yapılmıştı.

Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing de konferansa katılmayacağı duyurmuştu.


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