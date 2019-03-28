İSTANBUL (AA) - Siemens Tedarik Zinciri Yönetimi’nde görev yapan 11 farklı ülkeden 30 genç yetenek ve Siemens AG İnsan Kaynakları yöneticileri bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens AG Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) tarafından hayata geçirilen, çalışanların profesyonel, kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan Global Gelişim Programı’nın (GDP@SCM) en son toplantısı İstanbul’da yapıldı.

Global Gelişim Programı kapsamında, Siemens İnsan Kaynakları yöneticileriyle birlikte 11 farklı Siemens ülkesinden gelen 30 genç yetenek, 5 gün boyunca proje çalışmaları, takım aktiviteleri, saha ziyareti gerçekleştirdi ve kişisel gelişim konularında eğitim aldı. Böylece katılımcılar, profesyonel gelişimlerine katkı sunacak bir kültürlerarası deneyim kazandı.

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis ve Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Bölüm Direktörü Tuğrul Günal da programa katılarak genç yeteneklerle tanıştı ve Siemens Türkiye’deki uygulamalar hakkında bilgi verdi. Katılımcılar, program kapsamında Gebze’de bulunan Siemens Türkiye Entegre Üretim Tesisleri’ni de ziyaret etme imkanı buldu.





- Global Gelişim Programı hakkında





Siemens Tedarik Zinciri Yönetimi tarafından düzenlenen Global Gelişim Programı GDP@SCM, Siemens bünyesindeki Tedarik Zinciri Yönetimi profesyonellerinin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

24 aylık bir süreci kapsayan programda, katılımcıların profesyonel, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayan çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Tedarik zinciri yönetimine dair en iyi uygulama örneklerinin paylaşıldığı ve projelerin gerçekleştirildiği programda, dünyanın farklı ülkelerinden bir araya gelen katılımcılar yeni konseptleri, fikirleri ve yöntemleri paylaşarak profesyonel gelişimlerine katkıda bulunuyor.