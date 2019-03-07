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Siemens Türkiye, 9 ülkeden tedarik zinciri yöneticilerini İstanbul'da ağırladı

- Siemens’in faaliyet gösterdiği dokuz ülkenin tedarik zinciri yöneticilerini bir araya getiren Yerel Satın Alma Buluşması, Siemens AG Yerel Satın Alma Direktörlüğü görevini nisan ayında üstlenecek Joachim Scholz liderliğinde İstanbul'da düzenlendi

Siemens Türkiye, 9 ülkeden tedarik zinciri yöneticilerini İstanbul'da ağırladı
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İSTANBUL (AA) - Siemens'in faaliyet gösterdiği dokuz ülkenin tedarik zinciri yöneticileri, Siemens AG Yerel Satın Alma Direktörlüğü görevini nisan ayında üstlenecek Joachim Scholz liderliğinde İstanbul’da bir araya geldi.

Siemens Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, düzenlenen "Yerel Satın Alma Buluşması"nda tedarik zinciri süreçlerinin iyileştirilmesi ve Siemens ülkeleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi gibi konular masaya yatırıldı.

Etkinliğin çalışma grubunda, Almanya, Avusturya, İspanya, İtalya, Fransa, İsveç, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye yer aldı.

Daha önce Almanya ve Avusturya’da düzenlenen ve Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen buluşma kapsamında, Siemens global ile Siemens ülkeleri arasındaki tedarik zinciri iş birliğinin güçlendirilmesi, global çalışma prensiplerinin farklı bakış açılarıyla yeniden tasarlanması amaçlandı.

Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm Direktörü Tuğrul Günal, etkinlikte yaptığı konuşmada, Siemens’in dijitalizasyon odağı kapsamında Türkiye’deki tedarikçilerine yeni dijital dünyaya uyum sağlama konusunda yaptığı rehberlikten söz etti.

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SiemensSiemens Türkiye
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