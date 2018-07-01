Siemens Türkiye ile Koç Üniversitesi öğrencilere Münih yolunu açtı

İSTANBUL (AA) - Siemens Türkiye’nin Koç Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirdiği “Sürdürülebilir Kampüs Projesi” kapsamındaki yarışmayı kazanan Green Brains grubu, projelerini Münih’te Siemens’in global sürdürülebilirlik ekibine sundu.

Siemens Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, bir yandan sürdürebilirlik vizyonuyla hareket ederek ulusal ve uluslararası boyutlarda çevresel hedeflere katkı sağlarken bir yandan da iş birlikleriyle gençlerin potansiyellerini açığa çıkarıyor.

Siemens Türkiye Sürdürülebilirlik Ofisi ve Koç Üniversitesi ortak girişimiyle ilk kez hayata geçirilen "Sürdürülebilir Kampüs Projesi" sayesinde öğrenciler çevre problemlerine karşı çözüm odaklı sürdürülebilirlik projeleri üzerinde çalıştı.

Kampüs operasyonları için sürdürülebilir bir model yaratılmaya odaklanılan projeler arasında 9 Mart'ta düzenlenen yarışmayı, kampüs içindeki karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik projeleriyle tamamı kız öğrencilerden oluşan Green Brains grubu kazandı.

Green Brains, Sürdürülebilir Kampüs Operasyonları Sertifikası ve 5 bin lira proje bütçesinin yanı sıra, Siemens’in global sürdürülebilirlik anlayışıyla iki yıl önce devreye alınan Münih’teki merkez binasını da ziyaret ederek projelerini tanıtma imkanı buldu.

Koç Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Green Brains grubu, gıda atıklarının polilaktik asit (PLA) filamentlerine dönüştürülmesi ve kampüsteki 3D yazıcılarda kullanılmasını içeren projelerini Siemens’in genel merkezindeki sürdürülebilirlik ekibine tanıtma fırsatı yakaladı.





- "Vizyonumuzun en önemli adımlarından biri"





Siemens Türkiye Sürdürülebilirlik Yöneticisi (CSO) Esra Kent, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Siemens Türkiye bünyesinde yer alan Sürdürülebilirlik Ofisi’nin, tüm faaliyetlerin sürdürülebilirlik stratejisiyle paralel ilerlemesini sağlamak üzere görev yaptığını ifade etti.

Cumhuriyetin 100’üncü yılının kutlanacağı 2023’te "karbon-nötr" şirket olmayı hedeflediklerini belirten Kent, "Siemens Türkiye olarak gelirimizin yüzde 40’ını çevre dostu ürün portföyünden elde ediyor, Türkiye’nin karbon emisyonunun yılda 7,7 milyon ton azalmasına katkıda bulunuyoruz. Koç Üniversitesi ile yapılan iş birliği de bu vizyonun en önemli adımlarından biri. Bu sayede bir yandan sanayi-akademi arasındaki iletişimi güçlendirirken bir yandan da gençlere potansiyellerini açığa çıkarma imkanı veriyoruz.” görüşlerini kaydetti.