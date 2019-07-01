Siemens Türkiye, kadın mühendis ve yönetici oranını artıracak

İSTANBUL (AA) - Siemens Türkiye, bünyesinde bulunan kadın mühendis ve yönetici oranını 2023 yılına kadar yüzde 30’a çıkarmayı hedefliyor.



Siemens Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, işe katılımda fırsat eşitliğini savunarak kadın mühendislerin istihdamına önem veriyor.



Çeşitliliği temel değerleri arasında konumlandıran ve bu sayede kadın mühendis oranını şirket genelinde yüzde 23’e, Ar-Ge’de ise 30'a ulaştıran Siemens Türkiye, hem Türkiye'de hem de dünya genelinde ortalamaların üzerinde bir profil çiziyor.



Bünyesindeki kadın yönetici oranı da yüzde 25 seviyesinde olan şirket, hem kadın mühendis hem de yönetici oranını gelecek 4 yıl içinde yüzde 30’a çıkarmayı amaçlıyor.

- "Geleceği Şekillendiren Kadınlar" projesi,



Şirketin, mühendisliğin toplum nezdinde yalnızca erkeklere ait bir meslek olduğu yönündeki algının değiştirilmesi hedefiyle hayata geçirdiği "Geleceği Şekillendiren Kadınlar" projesi, belirlenen bu hedeflere ulaşma konusunda en önemli dayanak noktasını oluşturuyor.



Proje kapsamında, şirkette çalışan kadın mühendisler, genç mühendis adaylarına mentorluk desteği veriyor. Böylece genç mühendis adayları, okulda aldıkları teorik bilgileri, deneyime ve pratiğe dayalı bilgilerle destekliyor, iş hayatına daha iyi hazırlanıyor. Ayrıca, çok sayıda kız öğrencinin mühendislik fakültelerine girmesi teşvik ediliyor. Beraberinde mühendislik eğitimi alan kız öğrencilere destek sağlanıyor.



Projenin ilk etabında geçen yıl Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle 10 mühendislik öğrencisine mentorluk desteği verilirken, bu yıl için yeni başvurular da başladı.



Ayrıca, kısa süre önce FIRST Robotics Competition’ın (FRC) dünya finallerinde, "Engineering Inspiration Award'un sahibi olma başarısı gösteren Darüşşafaka Robot Kulübü’ne mentorluk desteği veren Siemens Türkiye çalışanları arasında kadın mühendislerin de bulunması söz konusu projenin olumlu çıktılarından biri olarak görülüyor.





- "Kadınların tam desteği ve katılımı şart"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis, sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için kadınların tam desteği ve katılımının şart olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kadın çalışanların analitik zekası çok yüksek, perspektifleri çok yönlü ve problem çözme kabiliyetleri kuvvetli. Özellikle çok yönlü, pratik ve detaylı düşünebilmenin önem kazandığı dijitalleşme sürecinde kadın çalışanların potansiyeli şirketlerin başarısı için kritik önem taşıyor. Siemens Türkiye’de çeşitliliğin ve fırsat eşitliğinin gücüne olan inancımızla, her seviyede ve pozisyonda kadın çalışan sayısını artırmayı önceliklendiriyoruz."



