Siemens Türkiye'den tedarikçilerine özel finansman programı

İSTANBUL (AA) - Siemens Türkiye, tedarikçilerine özel finansman programını duyurdu.

Siemens Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Siemens Türkiye, gelenekselleşen Tedarikçi Günü’nün 7'ncisini bugün Conrad İstanbul Bosphorus’ta "İz Bırak" mottosuyla gerçekleştirdi.

Türkiye’nin önde gelen satın alma ve satış profesyonellerini bir araya getiren etkinlikte Siemens Türkiye, Tedarikçi Finansmanı Programı’nın da duyurusunu yaptı.

Türkiye’deki 162 yıllık tarihi boyunca pek çok ilke, yeniliğe ve başarıya imza atan Siemens Türkiye, sanayi alanında Tedarikçi Finansmanı Programı’nı hayata geçiren öncü şirketlerden biri oldu.

Garanti Bankası iş birliğiyle yürütülecek program sayesinde başta KOBİ’ler olmak üzere Siemens Türkiye’nin tedarikçileri TL alacaklarını erken tahsil etme, nakit akışlarını düzenleme ve kısa vadede finansman sağlama imkanlarına sahip olacak. Program, tedarikçilerin dijital dünyaya kolay ve hızlı şekilde entegre olmalarına imkan sağlarken, maliyet avantajıyla da tedarikçilerin işlerini geliştirmelerine, bu sayede Türkiye ekonomisinin güçlenmesine katkıda bulunuyor.

Etkinlikte, global satın almanın ve tedarik zincirindeki dijitalleşmenin önemi vurgulandı. Etkinlik kapsamında düzenlenen panellerde Siemens’in globaldeki ve Türkiye’deki üst düzey yetkilileri, Türk tedarikçilere Siemens AG’nin global tedarikçileri olmaları ve satın alımlardaki paylarını artırmaları yönünde destek olacak yol haritalarını sundu.

Açıklamaya göre etkinliğin açılışında konuşan Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm Direktörü Tuğrul Günal, programın sağlayacağı fayda sayesinde tedarikçileriyle uzun vadeli ve sürdürülebilir ilişkinin temellerini güçlendireceklerini bildirdi.

Günal, "Bu iş birliği ile tedarikçilerimizin finansal ihtiyaçlarını cazip şartlarda sağlayacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Siemens Türkiye finans bölümümüz ile başlattığımız bu programla tedarikçilerimiz finansal yapılarını güçlendirirken, aynı zamanda ülkemizin ekonomisine katkılarını artıracaklar." ifadelerini kullandı.

1920 yıllarda şirketlerin ortalama 67 yıllık yaşam döngülerinin bugün ortalama 15 yıla indiğini, şirketlerdeki satın alma ve tedarikçi yapısının dünya standartlarına gelmesinin Siemens Türkiye için önemini vurgulayan Günal, şunları kaydetti:

"Türkiye’deki KOBİ’lerin yüksek standartlara sahip olması ve dijitalleşmeye ayak uydurabilmeleri ülkemiz için büyük önem taşıyor. 162 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren bir şirket olarak hem tedarikçilerimizin çağdaş değişime odaklanarak standartlarını yükseltmeyi hem de yeni dijital dünya ve ekonomi için kendilerine rehberlik etmeyi hedefliyoruz. Siemens AG yalnızca 2017 mali yılında dünya genelinde yaklaşık 43 milyar avroluk toplam satın alma hacmine imza attı. Türkiye’deki tedarikçilerin ve KOBİ’lerin Siemens AG’nin global tedarikçisi olabilmelerini sağlamak ve bu pastadan aldığı payı artırmak ana hedeflerimizden biri."





- "Yılın Tedarikçileri" ödül töreni yapıldı





Açılış konuşmasının ardından etkinlik, Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Genel Müdürlüğü (CFO) Thomas Kolbinger, Siemens Türkiye Dijital Fabrika, Proses Endüstrileri ve Sürücüler Divizyonları Ülke Direktörü Kerim Oal, Siemens EMEA Bölgesi Tedarik Zinciri Lideri Peter Hinteregger ve Ulaşım Bölümü Global Satın Alma Lideri (CPO) Rainer Straub’un katılımlarıyla düzenlenen, "Siemens 2020 Hedefleri ve Küresel Tedarik Yönetimi" paneliyle devam etti.

Tuğrul Günal’ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Siemens Türkiye’nin 162 yıllık geçmişinin önemine değinilerek, 2020 hedeflerine bağlı olarak farklı sektörlerdeki yeni projeler, küresel tedarikçi olabilme imkanları, iş birliğinin önemi, dijitalleşme, inovasyon ve kadın girişimcilerin ülke ekonomisine yaratabileceği katma değer konuları ele alındı.

Siemens Healthineers Tedarik Zinciri Yöneticisi Yeliz Albayrak moderatörlüğünde Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Şevket On, Siemens Gamesa Tedarik Zinciri Birim Yöneticisi Necmettin Aslan ve Siemens Türkiye Enerji Yönetimi Orta Gerilim ve Sistemleri Birim Yöneticisi Sinan Bubik, sağlık ve enerji sektöründeki üretim ve dağıtım konularını tartıştı. Siemens Maliyet Mühendisliği Global Program Yöneticisi Michael Klinger, "Tedarik Zincirinde İnovasyon" başlıklı sunumunda, maliyet avantajı yaratmak amacıyla ürün maliyet ve tasarımlarının değerlendirilmesine yönelik bilgiler aktardı.

Etkinlik, 11 kategoride verilen "Yılın Tedarikçileri" ödül töreni ile sona erdi.









- Siemens’ten 400 milyon avroyu aşan alım







Siemens AG, 2017 mali yılında dünya genelinde yaklaşık 43 milyar avroluk satın alma hacmine imza attı. Siemens AG, Türkiye’deki yerel tedarikçilerinden ise toplam satın almasını son birkaç yıl içinde 60 milyon avrodan yaklaşık 80 milyon avroya çıkardı. Siemens Türkiye ise 2017 mali yılında, büyük çoğunluğu Türkiye’den olmak üzere yakın coğrafyayı da kapsayan bölgeden 400 milyon avronun üzerinde satın alma gerçekleştirdi.

Siemens’in satın alımı içinde Türk tedarikçilerinin payının artması, özellikle KOBİ’lerin gelişmesini, Ar-Ge’ye verilen önemin artmasını, kurumsal yapıların gelişmesini ve rekabetçiliklerinin artmasını sağlıyor. Bu doğrultuda Siemens Türkiye, tedarikçileri, tüm süreçlerini dijitalleştirerek global satın alımların içindeki paylarını artırmaları için teşvik ediyor.