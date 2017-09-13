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Sierra Leone ABD'den sınır dışı edilen vatandaşlarını kabul edecek

FREETOWN (AA) - Sierra Leone hükümeti, ABD'nin çeşitli suçlar nedeniyle sınır dışı ettiği 27 Sierra Leone vatandaşını kabul edeceğini bildirdi.Sierra Leone Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Turay, basına yaptığı açıklamada,...

Sierra Leone ABD'den sınır dışı edilen vatandaşlarını kabul edecek

FREETOWN (AA) - Sierra Leone hükümeti, ABD'nin çeşitli suçlar nedeniyle sınır dışı ettiği 27 Sierra Leone vatandaşını kabul edeceğini bildirdi.

Sierra Leone Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Turay, basına yaptığı açıklamada, Sierra Leone Washington Büyükelçiliğinin, ABD tarafından sınır dışı edilen vatandaşlarına acil seyahat sertifikası vereceğini belirtti.

Turay, söz konusu kişilerin ABD'de uyuşturucu madde ile ilgili çeşitli suçlara karıştığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 4 Afrika ülkesi ve Asya vatandaşlarına getirdiği seyahat yasağının ardından 27 Sierra Leone vatandaşı hakkında sınır dışı edilme kararı alındı.

ABD'nin iş ve turizm vizelerine sınırlama getiren düzenlemesinin, Eritre, Gine ve Kamboçya gibi Batı Afrika ülkelerinin dışişleri bakanlığı ve göçmen görevlilerini olumsuz etkileyeceği belirtildi.

ABD'de Yüksek Mahkeme, haziran ayında Trump tarafından alınan ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke (Suriye, Libya, Somali, İran, Yemen ve Sudan) vatandaşlarına vize yasağı getiren kararnamenin bazı bölümlerinin uygulanabilmesine hükmetmişti.

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Sierra LeoneSierra Leone Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Turay
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