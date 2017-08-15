Sierra Leone için dünyaya yardım çağrısı

ADDİS ABABA (AA) - Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Sierra Leone'de 300'den fazla kişinin ölümüne yola açan sel ve toprak kayması felaketi sebebiyle dünyaya yardım çağrısında bulundu.

Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da meydana gelen, 300'den fazla kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin muhtaç hale gelmesine neden olan toprak kayması felaketini derin bir sarsıntıyla öğrendiğini belirtti.

"Dualarım sevdiklerini kaybeden ailelerle"

Tüm Afrika Birliği ailesinin bu zor zamanda Sierra Leone halkı ve hükümetinin yanında olduğunu kaydeden Muhammed, "Düşüncelerim ve dualarım sevdiklerini kaybeden ailelerle." ifadesini kullandı.

Afrikalılara ve uluslararası kuruluşlara Sierra Leone'ye destek çağrısı yapan Muhammed, ülkenin Ebola salgınını yenmesinin üzerinden sadece iki yıl geçtiğini hatırlattı.

Batı Afrika ülkesinde dün aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 312 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Sierra Leone Devlet Başkanı Yardımcısı Victor Bockarie Foh da toprak altında hala yüzlerce kişinin bulunduğundan endişe edildiğini duyurmuştu.

Muhabir: Tufan Aktaş