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Sierra Leone'da eski Genelkurmay Başkanına suikast

- Eski Genelkurmay Başkanı Williams, yatak odasında ölü bulundu

Sierra Leone'da eski Genelkurmay Başkanına suikast

DAKAR (AA) - Sierra Leone'un eski Genelkurmay Başkanı Samuel Ömer Williams'ın, başkent Freetown yakınlarındaki evinde ölü bulunduğu bildirildi.

Üst düzey emniyet yetkilisi Şeyh Kamara, kimliği henüz belirlenemeyen suikastçinin, Williams'ı evinin yatak odasında vurarak öldürdüğünü belirtti.

Kamara, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Samuel Ömer Williams, geçen yıl temmuz ayında Devlet Başkanı Ernest Koroma tarafından rütbesi yükseltilen ilk Sierra Leoneli askerler arasında yer almıştı.

Eski Genelkurmay Başkanı Williams, genç askerler tarafından Sierra Leone'da "ibretlik" olarak nitelendirilen isyan savaşının sona ermesindeki katkılarıyla tanınıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Sierra LeoneSuikast
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