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Sierra Leone'de sel

- Ülkede son 2 günde meydana gelen selde 2 çocuk öldü, 4 bin 500 kişi yerinden oldu

Sierra Leone'de sel

DAKAR (AA) - Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen selde 2 çocuğun öldüğü, 4 bin 500 kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Abdulai Bayraytay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Freetown'daki selde 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Selin maddi hasara yol açtığına dikkati çeken Bayraytay, "İki günde meydana gelen selde, Congo Cross ve Murray bölgelerinde 4 bin 500 kişi evsiz kaldı." dedi.

Bayraytay, hükümet ve uluslararası ortakların, selzedeler için geçici konut kurmaya çalıştığını aktardı.

Hükümet, halka sel bölgelerine gitmemeleri uyarısında bulundu.

Sierra Leone'de, 14 Ağustos'ta yağmur nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 499 kişi ölmüş, 600 kişi yaralanmıştı.

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Abdulai BayraytaySelSierra Leone
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