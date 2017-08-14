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Sierra Leone'de toprak kayması

- Başkent Freetown'daki sel ve toprak kaymalarında en az 200 kişi öldü

Sierra Leone'de toprak kayması

ANKARA (AA) - Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Connaught Hastanesi'nde çalışan Adli Tabip Yetkilisi Sinneh Kamara, yerel medyaya yaptığı açıklamada, kentte sel ve toprak kaymalarında en az 200 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Kamara, afette hayatını kaybedenlerin cesetlerinin hastane morguna sığmadığını belirterek ambulans yardımı çağrısında bulundu.

Sierra Leone devlet televizyonu da afet nedeniyle rutin programını yarıda keserek kayıp yakınlarını arayan ve cesetleri pirinç çuvallarıyla taşıyan kişilerin görüntülerine yer verdi.

Arama kurtarma çalışmalarına yardım etmeleri için bölgeye askerlerin gönderildiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sierra LeoneToprak Kayması
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