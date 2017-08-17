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Sierra Leone'deki sel ve toprak kaymaları

- Ülkede bir haftalık ulusal yas ilan edildi

Sierra Leone'deki sel ve toprak kaymaları

FREETOWN (AA) - Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma, başkent Freetown'da aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenler anısına ülke genelinde bir haftalık ulusal yas ilan edildiğini bildirdi.

Koroma, yaptığı açıklamada, başkentte meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle ölen 300'den fazla kişi anısına ülke genelinde 7 günlük ulusal yas ilan ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Koroma, uluslararası topluma çağrıda bulunarak evsiz kalan binlerce afetzedeye yardım etmelerini istedi.

Öte yandan sel ve toprak kaymaları sonucu yaşamını yitiren kimliği belirsiz kişiler için de ülkede toplu cenaze töreni düzenlendi.

Yetkililer, sel nedeniyle Sierra Leone'de kolera ve tifo gibi salgın hastalıkların yayılmasından endişe ediyor.

Sierra Leone İletişim Bakan Yardımcısı Cornelius Deveaux düzenlediği basın toplantısında, toprak altından halen ceset çıkardıklarını, çok sayıda kişinin kayıp olduğunu bildirmişti.

Sierra Leone Kızılhaçı, başkentteki afet nedeniyle yaklaşık 600 kişinin kayıp olduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

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Cumhurbaşkanı Ernest Bai KoromaFreetownSelSierra Leone
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