Şifa dağıtmak için 22 kez Nijer'e gittiler

İSTANBUL (AA) - KENAN IRTAK - Türkiye'de bazı kamu kurum ve kuruluşu ile farklı alanda faaliyet yürüten çok sayıda sivil toplum örgütü, "Gönüllüler" çatısı altında bir araya gelerek, dünyanın en fakir ülkelerinden Nijer'e 13 yıldır yardım taşıyor.

Gönüllüler grubu, bugüne kadar İstanbul ve Anadolu'nun çeşitli illerinden 18 derneğin katılımıyla Nijer'e şifa dağıtmak için 22 kez bu ülkeyi ziyaret etti.

Kırsal bölgelerinde büyük sağlık sorunları yaşanan ülkede Gönüllüler, eksikleri tespit ederek çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırıyor.

Diğer dernek ve vakıflardan farklı olarak Nijer'e her gidişlerinde aynı bölgede çalışma yapan Gönüllüler, 9 saatlik uçak yolculuğunun ardından Nijer'in başkenti Niamey'den 16-18 saat süren karayolu yolculuğuyla varılabilen Maradi bölgesindeki Tesoua ve Aquie şehirlerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Gönüllüler, bugüne kadar polikliniklerde 156 bin 592 hastayı tedavi etti. 55 bin 955 poliklinik hizmeti veren Gönüllüler, 4 bin 328 kişiyi ameliyat etti. 6 bin 618 kişinin katarakt ameliyatını gerçekleştiren Gönüllüler, 18 bin 913 diş çekimi ve 31 bin 160 sünnet işlemi yaptı.

Sağlık alanındaki çalışmaların yanı sıra grup, 717 su kuyusu açarken, kardeş aile kapsamında yaklaşık 21 bin keçi dağıttı. Yüzbinlerce kişiye gıda yardımında bulunan Gönüllüler, ramazan ayında iftar programları düzenledi.

"2018'de hastane açma planımız var"

İş adamı ve Gönüllüler Grubu Koordinatörü İbrahim Ceylan, Nijer'de yaptıkları çalışmaları AA muhabiriyle paylaştı.

Ceylan, Nijer'de birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da ciddi sorunlar yaşandığını, ülkeye her gidişlerinde bir önceki ziyaretlerine oranla daha kalabalık bir hasta grubuyla karşılaştıklarını anlattı.

Tesoua ve Aquie şehirlerinde yaklaşık iki hafta kaldıklarını belirten Ceylan, şöyle devam etti:

"Maalesef hasta kalabalıklarını eritemiyoruz. Buraya gelmeden önce radyo anonsları ile duyurulduğu için 2 şehirden çok sayıda kişi bizi bekliyor. Bu bölgede yaklaşık 760 bin kişi yaşıyor ve iki şehirde toplam doktor sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Uzman bir cerrah, göz, kulak burun boğaz, çocuk, kadın hastalıkları doktoru ve diş hekimi hiç yok. Fıtık, hidrosel ve fazla sayıda doğuma bağlı hasta sayısı oldukça fazla ve çok ilerlemiş vakalar var. Bizim görevimiz lojistiği sağlamak, esas başarı bizimle gelen doktorlarımızın, hemşirelerimiz, teknisyen ve teknikerlerimizin. Herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Mesai kavramı yok. Mümkün olduğu kadar doktorlarımız çok hasta bakmaya çalışıyor. Çok farklı hastalıklarla karşılaşıyor doktorlarımız."

"Bu proje Türkiye'nin hep birlikte el attığı bir proje"

Nijer'de kalıcı hizmetler yapmak istediklerine dikkati çeken Ceylan, "2018'de hastane açma planımız var. Bağışçılarımızın çok katkısı var. Hayır paralarını ilaçta ve diğer malzemelerde kullanıyoruz. En büyük destekçimiz devletimiz. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) birçok konuda destek veriyor." dedi.

Ekipteki sağlıkçılarının tamamına yakınının Sağlık Bakanlığı'ndan olduğunu belirten Ceylan, "Çok fazla malzeme ile geliyoruz. THY, bizden ek ücret almadığı gibi aynı uçaklarla eşyalarımızı taşıyor. İlaç ve ameliyat malzemesi sponsorlarımız var. Birçok şirket keçi projemizi destekliyor. Bu proje Türkiye'nin hep birlikte el attığı bir proje. İnsanların alın teri ile kazandıkları ve çocuklarının rızkından keserek verdiği paralar var. Her kuruşu harcarken bunu gözardı etmiyoruz." diye konuştu.

Ceylan, Nijer'deki fakir ailelere verdikleri 3 keçinin çok önemli ve kalıcı bir proje olduğunu vurgulayarak, "Aileye 3 keçi veriyoruz. O keçiler 6 ayda çift yavrulayarak çok hızlı ürüyor. Onlar da doğan bu keçileri diğer fakir ailelere veriyor. 20 binin üzerinde keçi dağıttık." dedi

İbrahim Ceylan, meslek kursları açarak Nijerlilere iş ve zanaat öğretmek istediklerinin altını çizerek, bu meslekleri öğrenen kişilerin yardıma ihtiyaç duymadan emekleriyle geçimlerini sağlayacaklarını vurguladı.

Sağlık sorunlarının fazla olması nedeniyle başta ebe olmak üzere bu alandaki çalışanları yetiştirmek için eğitim binasını 2018 yılı içinde hizmete alacaklarını dile getiren Ceylan, eğitimlere bu yıl içinde başlayacaklarını söyledi.

Ceylan, Nijer'deki bu çalışmalara katılmak isteyenlerin "www.gonulluler.org" sitesindeki formu doldurabileceklerini sözlerine ekledi.