'Şifahi emir'le Ankara'ya taarruz helikopteri ve mühimmat gönderildi

MALATYA (AA) - Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ilgili hazırlanan iddianamede, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen dönemin 2. Kara Havacılık Alay Komutanı Albay Mustafa Özkan'ın "şifahi emri"yle darbe girişiminden 2 gün önce Ankara'ya taarruz helikopterlerinde kullanılan bin 500 adet 20 milimetrelik top mühimmat ve helikopter gönderildiği tespit edildi.



Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Başsavcıvekili Mehmet Badem tarafından FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin eski 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile bazı generaller, subay ve astsubaylar ile erlerin de aralarında bulunduğu 76 şüpheli hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 165 sayfalık iddianamede, darbe girişiminde yaşananlara ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.



İddianamede, şüpheli Mustafa Özkan'ın 15 Temmuz tarihinde 2. Kara Havacılık Alay Komutanı olarak görev yaptığı ve bu görevini aynı tarihte mesai saatleri içerisinde Kara Pilot Albay Hakan K'ya devrettiği aktarıldı. Suç tarihinde Mustafa Özkan'ın Kurmay Başkanı Avni Angun'u aradığı ve telefonla görüştüğüne yer verilen iddianamede, bu görüşmede Angun'un Özkan'a alayına dönmesini, yeni göreve başlayan Albay Hakan K'ye yardımcı olmasını istediği belirtildi.



-Malatya'dan Ankara'ya mühimmat gönderilmiş



Şüpheli Özkan'ın, diğer darbeciler, dönemin 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş ile albay Bahadır Erdemli başta olmak üzere diğer şüphelilerle hareket ettiği aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:



"Şüpheli Mustafa Özkan'ın darbeye teşebbüs tarihinden önce 14 Temmuz tarihinde şifahi emirle, taarruz helikopterlerinde kullanılan bin 500 adet 20 milimetrelik top mühimmatının Ankara'ya intikal edecek S-70 helikopteriyle Ankara'da bulunan taarruz helikopter tabur komutanlığına gönderilmesi ve Özcan Karacan'a teslim edilmesi emrini verdiği, aynı tarihte bin 500 adet 20 milimetrelik top mühimmatı Gürçay B. ile ve Yakup Y'nin pilot olarak yer aldığı S-70 helikopterle Ankara'ya gönderildiği anlaşılmıştır. Gürçay B. ile Yakup Y.'nin 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbeye teşebbüs olaylarında yer aldığı Çağdaş Ç'nin beyanından anlaşılmıştır."



Şüpheli Mustafa Özkan'ın örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullanıcısı olduğu da iddianamede yer aldı.