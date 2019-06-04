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Sıfır atığın "Babası" CNR Expo’ya geliyor

- Türkiye’de doğa için yapılan en büyük organizasyonlardan biri olan Sıfır Atık Forumu, CNR Expo Yeşilköy’de 17 - 19 Ekim'de düzenlenecek - Forumda sıfır atık kavramının "Babası" olarak bilinen, Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams ve Dünya Sıfır Atık Birliği Kurucusu Paul Connett gibi dünyaca ünlü isimler birikimlerini dinleyicilerle paylaşacak

Sıfır atığın
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İSTANBUL (AA) - Türkiye’de doğa için yapılan en büyük organizasyonlardan biri olan Sıfır Atık Forumu, 17 - 19 Ekim'de CNR Expo Yeşilköy’de düzenlenecek.

CNR Expo açıklamasına göre, CNR Expo Yeşilköy’de 17 - 19 Ekim'de düzenlenecek Sıfır Atık Forumu küresel atık uzmanlarını ağırlayacak.

Sıfır atık kavramının "Babası" olarak bilinen, Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams, Dünya Sıfır Atık Birliği Kurucusu Paul Connett, Avrupa Sıfır Atık Direktörü Joan Marc Simon ve Sıfır Atık Norveç Kurucusu Kristine Ullaland gibi dünyaca ünlü isimler, foruma katılarak, yaşanabilir bir gelecek için bilgi ve birikimlerini dinleyicilerle paylaşacak.

Bilim insanları, akademisyen ve bürokratların ağırlanacağı organizasyonda "Sıfır Atık Mümkün Mü?", "Atık Yönetiminin Küresel Etkisi", "Endüstriyel Sürdürülebilirlik İçin Atık ve Kaynak Yönetimi" gibi birçok konu başlığı ele alınacak.

İsrafın önlenmesi, doğal varlıkların korunması, çevre dostu tüketim alışkanlığının kazandırılması, atık yönetimi konularında farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenecek Sıfır Atık Forumu, uluslararası temsilcilerinin yanı sıra kamu ile özel sektörün üst düzey yetkilileri ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle takip edilecek.

- Çevreye duyarlı ürün ve uygulamalar sergilenecek

Türkiye’nin temiz çevre ve temiz gelecek hedeflerine ulaşmasında önemli bir katkı sunacak organizasyon olan Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı (ENTECH), CNR Holding tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve KOSGEB destekleri ile 10 bin metrekarelik alanda düzenlenecek.

Fuarda, sektördeki en son gelişmeler ve yenilikler, sürdürülebilir çevre teknolojileri, çevreye duyarlı ürün ve uygulamalar sergilenecek.

ENTECH, Türkiye’nin en önemli analiz, arıtma, araştırma ve eğitim, atık, depolama, enerji, geri dönüşüm, hava kirliliği, su, temizlik ve yüzey çalışmaları alanlarından hizmet veren yüzlerce katılımcıyı, yerli ve yabancı 30 binin üzerinde ziyaretçi ile buluşturacak.

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CNR EXPOSıfır Atık Forumu
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