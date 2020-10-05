Sıfır karbonlu yeşil enerji üretilecek

Selenka Enerji Genel Müdür Yardımcısı Ersin Şekerci yenilenebilir enerjinin önemine dikkat çekti. Alternatif kaynaklar kullanılarak daha verimli yaşayabileceğimizi belirten Şekerci, sıfır karbonlu yeşil enerjinin detaylarını ve Türkiye açısından değerlendirmelerini paylaşan Şekerci: ‘’Yeşil Enerji’nin Türkiye için birçok anlamı var. Bunların en başında gelen ülkemizde oluşturulan çevre duyarlılığının ve iklim krizinin farkındalığının artması diyebiliriz. WIN International’ın 2019 Ekim-Aralık aylarında yapmış olduğu kamuoyu araştırmasında Türkiye’de ‘Küresel ısınmanın insan faaliyetleri sonucunda oluştuğu’ önermesine katılanların oranı %90’lardadır. Ayrıca ‘’ küresel ısınmanın insanlık için tehdit olduğu’’ önermesine katılanların oranı ise %95’ler seviyesindedir. Kısaca, ülkemizde kendini sorumlu hissedenlerin sayısının giderek artması ile toplumun elektrik tedarikçisini seçerken üzerine düşen vazifeyi yerine getirmesi de muhtemeldir. Bilindiği üzere, Türkiye’de elektrik üretimi doğalgaz-kömür-hidroelektrik-güneş-rüzgâr-jeotermal-çöp gazı vb. gibi kaynaklardan sağlanmaktadır. Bundan ötürü şebekede bulunan elektrik belli bir emisyon miktarına sahiptir ve bu değer enerji bakanlığımız tarafından 2018 yılında hesaplanarak kamuoyunun bilgisine sunuldu. %100 Yenilenebilir enerjiden üretim yapan bir firmanın herhangi bir uluslararası sertifika vermeden, ‘sıfır karbonlu elektrik’ tedariki sağladığı anlamı taşımamaktadır.’’ dedi.



YILLIK 5 MİLYON AĞAÇ DİKİLMESİNE EŞDEĞER



Karbon salınımının önüne geçmek amaçlı yapılan projelerden de bahseden Şekerci, çevreye duyarlı ‘Sıfır Karbonlu Yeşil Enerji Tedarikçi’ projesinin detaylarını paylaştı. Şekerci: ‘Rüzgâr enerji santrallerimizin Gold Standart ve I-REC (International Renewable Energy Certificate) sürecini tamamladık. Tüketicilere hem avantajlı fiyatlarla elektrik tedariki sağlamayı hedeflemekteyiz, hem de yenilenebilir enerji kaynak sertifikası elde etme opsiyonları sunmaktayız. I-REC Vakfı, merkezi Hollanda’da olan ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Vakıf, paydaşlar ve ulusal kuruluşlarla çalışarak, elektrik tüketicilerinin ihtiyacı olan güvenilir bir yenilenebilir enerji sertifika standardı olan I-REC standardını geliştirmiştir. Yenilenebilir enerji bazlı yatırımlarımızla bu yıl sonu itibariyle 137 MW üzerinde kurulu güce ulaşmış olacağız. Bu yatırımlarımız arasında Rüzgâr enerjisi ve güneş enerjisi bulunmaktadır. Yaptığımız yatırımı kısaca ifade etmek gerekirse; Yıllık 300.000 ton karbon salınımı, yani 60.000 aracın trafikten çekilmesi, aynı zamanda 5.000.000 ağaç dikilmesine eşdeğer olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yaşam için yenilenebilir enerji kaynaklara yönelik yatırımlarımız devam edecek olup, her sene artan referanslarımızla elektrik tedariki sağladığımız abonelerimize, uzun vadeli, güvenilir, şeffaf ve müşteri odaklı çalışan bir elektrik tedarikçisi olmayı hedeflemekteyiz.’’ dedi.