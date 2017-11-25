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Sıfırın altında 13 derecede terör operasyonu

Kars'ın Sarıkamış ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasının engellenmesi amacıyla "Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Arif Çakır-16" operasyonu gerçekleştirildi.

Sıfırın altında 13 derecede terör operasyonu

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 9. Komando Tugay Komutanlığınca 20-21 Kasım'da Kars'ın Sarıkamış ilçesi kırsalına, Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Arif Çakır-16 operasyonu düzenlendi.

Güvenlik güçlerinin, bölgede PKK'lı teröristlerin kış tertiplenmesinin engellenmesi amacıyla başlattığı operasyon sırasında çekilen fotoğraflar da paylaşıldı.

Sıfırın altında 13 dereceye varan soğukta ve zorlu arazide operasyonların başarıyla sürdürüldüğü fotoğraflara yansıdı.

Muhabir: Sinan Uslu

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Anahtar Kelimeler:
KarsPkkSarıkamışTürkiye
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