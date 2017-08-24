"Sigara, menisküs iyileşmesini engelliyor"

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemil Ertürk, son yıllardaki bilimsel çalışmaların sigara içmenin diz içi menisküs tamiri ameliyatlarıyla düzeltilen menisküsün iyileşmesini engellediğini ya da yeniden yırtık oluşumuna yol açtığını gösterdiğini bildirdi.

Ertürk, yazılı açıklamasında, sigara ve tütün kullanımının ölüm ve hastalıklara neden olmanın yanında önlenebilir bir bağımlılık olduğunu belirtti.

Sigaranın her yıl dünyada 6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olduğunun bilindiğini ve bu ölümlerin çoğunun tütüne bağlı kanser, kalp-damar ve akciğer hastalıklarına yol açmasıyla gerçekleştiğini aktaran Ertürk, şu bilgileri verdi:

"Diğer yandan birçok ortopedik hastalıkta da sigaranın olumsuz etkileriyle karşılaşmaktayız. Sigaranın, travma sonrası kırık ve yara iyileşmesinde gecikmelere sebep olmasının yanında, kemik ve mineral yoğunluğunda azalma gibi zararları uzun yıllardan beri bilinmektedir. Son yıllardaki bilimsel çalışmalar sigara içmenin diz içi menisküs tamiri ameliyatlarında, tamir edilen menisküs iyileşmesini engellediği veya yeniden yırtık oluşumuna yol açtığını göstermiştir."

- "Ortopedik bir nedenle ameliyat olacakların sigarayı bırakmasını öneriyoruz"

Doç. Dr. Cemil Ertürk, nikotinin, ortopedik hastalıklardaki zararlarının etkilerine değinen Ertürk, maddenin, büyük atar damarların içerisinde pıhtı oluşturarak kola ya da bacağa giden kan akışını durdurmasıyla uzvun kesilmesine kadar giden ciddi bir etkisinin bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ayrıca nikotinin, tamir yapılan menisküs gibi cerrahi sahayı besleyen kılcal damarlarda yara iyileşmesini sağlayan biyolojik faktörlerin oluşmasını engellediği saptanmıştır. Öte yandan nikotinin bu alandaki zararlı etkileri arasında, yine damarlarda büzülmeye neden olarak ameliyat edilen doku parçasının daha az kanla beslenmesine yol açması da bulunmaktadır. Zaten diz eklemi içerisinde kan damarları yönünden beslenmesi kısıtlı olan menisküs dokusunun daha az kanlanması sonucunda, yapılmış olan ameliyat ne kadar başarılı geçmiş olsa da yetersiz sonuçla karşılaşma olasılığı artmaktadır. Ortopedik rahatsızlıklardan ameliyat olacak sigara bağımlılarının, ameliyat öncesinde sigara içmeyi bırakmasını ve bu vesileyle ameliyattan sonra da sigara içmeyerek tütünsüz ve dumansız yepyeni bir hayata başlamasını tavsiye ediyoruz."