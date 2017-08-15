Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Balıkesir AB istanbul
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı

Sığınakta 500 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

-Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta 500 kilogram amonyum nitrat ile yaşam malzemesi ele geçirildi - Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Sığınakta 500 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınakta 500 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ilçesi Türeli Mahallesi bölgesinde PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 12-13 Ağustos'ta operasyon düzenlendi.

Operasyonda, tespit edilen sığınakta yaklaşık 500 kilogram amonyum nitrat, 4 tüp, 15 şemsiye ile bol miktarda muhtelif yaşam malzemesi bulundu.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.




İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırLiceOperasyon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5