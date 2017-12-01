'Sığınma kampları AFAD'dan Göç İdaresi'ne devredilecek'

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) düzenlenen "AFAD İl Müdürleri Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, AFAD'ın Türkiye'nin yüz akı olduğunu söyledi. Kurulduğu günden bu yana birçok afette ve acil durumda görevini yerine getiren AFAD'ın çatı kuruluş olduğuna işaret eden Akdağ, yurt içi ve yurt dışındaki birçok afette de yardıma koşulduğunu ifade etti.

AFAD'ın son yıllarda Suriyeli sığınmacılarla ilgili çalışmalar yaptığını hatırlatan Akdağ, geçici sığınma kamplarına yönelik yeni bir uygulamanın hayata geçirileceğini bildirdi. Recep Akdağ, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki özellikle geçici sığınma kamplarının genelde yönetimi ya da orayla ilgili işlerin yapılması AFAD, il müdürlüklerimiz ve valiliklerimiz tarafından birlikte yürütülüyordu. Şimdi yeni bir aşamadayız. Sayın Başbakanımızla meseleyi görüştük. AFAD'ın üzerinden bu yükü olması gereken kuruma, Göç İdaresi'ne devrediyoruz. Bunun altyapısını, zeminini aşağı yukarı oluşturduk. Bizim kuruluş kanunumuzda ve felsefemizde her zaman yurt dışından acil bir yoğun göç hareketi olduğunda oraya müdahale etmek var. AFAD'ın burada rol oynaması gerekir. Ancak aradan yıllar geçtikten sonra bunu Göç İdaresi'nin götürmesinin daha doğru olduğuna karar verdik."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de konunun görüşüldüğünü belirten Akdağ, AFAD'ın sığınmacılarla ilgili yürüttüğü hizmetlerin tamamen Göç İdaresine devrolduğu andan itibaren de AFAD'ın tecrübesinin, hareket kabiliyetinin aktarılması konusunda da gerekeni yapacaklarını dile getirdi.

Akdağ, Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası örgütlerin, sığınmacılar ve insani yardımlarla ilgili Türkiye'nin yaptıklarının takdir edildiğinin altını çizdi.

"Hesap kitap bilmez birilerinin enteresan hesapları var"

Suriyeli sığınmacılara yönelik yapılan hizmetlere değinen Başbakan Yardımcısı Akdağ, şu değerlendirmede bulundu:

"Halkımız buna inanılmaz cömertlikle destek verirken maalesef Türkiye'de başka sesler de çıkıyor. Son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bu '30 milyar dolar nereye gitti, nasıl harcandı' gibi bir takım ifadelerle karşılaşıyoruz. Bu hem doğrusu bizi üzüyor hem de bu ifadelerin sahipleri açısından ne kadar haksız iş yaptıklarını düşündürüyor. Bugün de gazetelerde, bir iki köşe yazısında okudum. Gerçekten hesap kitap bilmez birilerinin öyle enteresan hesapları var ki 30 milyar doları 3 milyona bölerek bir hesap yapıyorlar. 3 milyonun biraz üstünde Suriyeli var ya halbuki bu hesap 7 yılın hesabı. Bu 7 yıl boyunca her yıl bu insanlar Türkiye'de yaşamış."

Yapılanların Türkiye'ye haksız olduğuna dikkati çeken Akdağ, Türkiye'nin sığınmacılarla ilgili hizmeti verimli, hesaplı şekilde gerçekleştiren bir ülke olduğunu kaydetti.

'Farklı bir AFAD sizi bekliyor'

Akdağ, il müdürlerine, "Önümüzdeki günlerde farklı bir AFAD ve AFAD il müdürlüğü sizi bekliyor." ifadesini kullandı.

Yapılan tatbikatların önceden haber verilmemiş tatbikatlara dönüştürüleceğine dikkati çeken Akdağ, bu kapsamda çeşitli senaryolar hazırlanacağını dile getirdi.

İntikal sürelerini kısaltacak tedbirler alınacağını vurgulayan Akdağ, bu şekilde afete hazırlık yapılacağını anlattı.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, meydana gelen deprem nedeniyle Irak'ta bulunan AFAD ekiplerinin kısa sürede bölgeye intikal ettiğini hatırlattı.

Toplumun afete hazırlanması konusunda AFAD'a önemli görev düştüğüne işaret eden Akdağ, toplanma bölgelerinin her an müsait durumda olması gerektiğine söyledi.

"Sandalyesinde oturan il müdürü olmayacak"

AFAD il müdürlerine önerilerde bulunan Akdağ, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki günlerde masasında, sandalyesinde oturan bir il müdürü olmayacak. Büyük bölümü bakanlıkla geçen 15 senelik siyasi hayatımda, 'makam koltuğu, makam' ifadelerini hep reddettim. Bir il müdürümüzü aradığımda sekretarya 'Makamda değilmiş' dediyse mutlaka arkadaşlarımı uyardım."

İl müdürlerinin sürekli sahada olmasını isteyen Akdağ, emanet edilen sorumluluğun yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

"Riskli yapılar stoku için çalışmalar yapacağız"

AFAD'ın ikinci bir sıçrama dönemine girdiğini bildiren Akdağ, AFAD'ın güzel işlere imza attığını söyledi. Recep Akdağ, "Önümüzdeki günlerde en riskli yapılar stokunu çok daha hızlı bir biçimde ortaya koyarak bunların iyileştirilmesi, dönüştürülmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız başta olmak üzere ciddi çalışmalar yapacağız. Hepimizi yeni bir dönem bekliyor. Belki farklı yönetici eğitimlerine başlayacağız. Bir değişim içerisinde olduğumuzu bilin." diye konuştu.

İl müdürlerine "Heyecanınızı yüksek tutun" çağrısı yapan Akdağ, her il için performans kriterleri konulacağını ve sonuçların değerlendirileceğini aktardı.

Eğitimlerden sonra farkındalık oluşturulmasının gerekliliğine vurgu yapan Akdağ, şu değerlendirmede bulundu:

"Sağlıkta dönüşüm programından önce 'kalem aşısı' diye bir şey vardı. Bakanlık aşı oranlarının belirli bir seviyede olması için zorlar. O zaman diyelim ki 100 çocuğun 50'sine aşı yapılmışsa 20'sine de kalem aşısı yapıp gönderirlerdi. Kalem aşısı demek, o gün yazıyorsun, 'yaptım' diye. Verilen eğitimi dostlar alışverişte görsün diye yapmış olabiliriz. Eğittiğimiz gönüllü aslında gerçekten eğitilmiş gönüllü olmayabilir. Bütün bunları ortaya koyacak performans sistemlerini geliştirecek kabiliyetlerimiz var. Bunları önümüzdeki günlerde geliştireceğiz ve yolumuza böyle devam edeceğiz."

Başbakan Yardımcısı Akdağ, benzer toplantıların illerde de düzenleneceğini kaydetti.

Daha sonra Akdağ, Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu tarafından akredite edilen iki il müdürlüğüne sertifikalarını verdi.

Toplantıya, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da katıldı.

Muhabir: Kemal Karadağ