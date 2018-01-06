Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya
Enflasyon kritik öncelik
Enflasyon kritik öncelik
Otomobilde lider değişti
Otomobilde lider değişti
Aydın Boysan vefat etti
Aydın Boysan vefat etti
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek

Sığınmacı ve engellilere kariyer planlama eğitimi

- Türkiye Beyazay Derneği Başakşehir Şubesince gerçekleştirilen proje tanıtıldı

Sığınmacı ve engellilere kariyer planlama eğitimi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Beyazay Derneği Başakşehir Şubesi, sığınmacı ve engelli gençlerin meslek seçiminde sıkıntı yaşamamaları amacıyla kariyer planlama eğitimleri verecek.

Gençlik ve Spor ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıklarının desteğiyle, Türkiye'deki okullarda eğitim gören, sığınmacı ve engelli öğrencilerin yeteneklerine ve isteklerine uygun mesleklere yönlendirilmesi amacıyla rehberlik hizmeti verilmesini amaçlayan "Geleceğiniz Geleceğimiz" projesinin tanıtım toplantısı, Başakşehir Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

Dernek başkanı Lokman Ayva, derneklerinin Başakşehir şubesince hayata geçirilen proje kapsamında, psikologlar ve sosyologlar tarafından hazırlanan içeriklerin ilk etapta Başakşehir'de pilot olarak seçilen 5 okulda rehberlik öğretmenlerine anlatılacağını, 20 öğrenciye kariyer planlaması eğitimi verileceğini söyledi.

Göçmenlerin ve engelli vatandaşların fırsat verilmesi halinde bulundukları ülkelere büyük katkılar yapabileceklerine vurgu yapan Ayva, "Engelli insanların birer potansiyeli var. Bunun açığa çıkması, bu insanların hem kendilerine, hem ailelerine, hem de topluma insanlığa faydalı olması azım. Göçmen gençlerimizden büyük insan çıkmayacağını düşünmek diye bir şey olamaz. Hepimizin büyük insan olabilme potansiyeli olan gençlerimize sahip çıkması lazım. Bunun için kariyer planlaması yapılacak. Burada hazırlanan dokümanlar tüm Türkiye'ye dağıtılacak. Kariyer planlaması sayesinde çocuklarımızın iyi bir geleceği olacak diye ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.

İlk etapta Başakşehir'de gerçekleştirilecek projenin başarılı olması halinde tüm Türkiye'de uygulanması hedefleniyor.

Toplantıya, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Şemseddin Yalçın, 22. Dönem AK Parti Sinop Milletvekili Cahit Can ile çok sayıda davetli katıldı.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AK Parti İstanbul Milletvekili Ve Türkiye Beyazay Derneği Başkanı Lokman AyvaEngelli VatandaşlarKariyerMülteci
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5