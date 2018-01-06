Sığınmacı ve engellilere kariyer planlama eğitimi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Beyazay Derneği Başakşehir Şubesi, sığınmacı ve engelli gençlerin meslek seçiminde sıkıntı yaşamamaları amacıyla kariyer planlama eğitimleri verecek.

Gençlik ve Spor ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıklarının desteğiyle, Türkiye'deki okullarda eğitim gören, sığınmacı ve engelli öğrencilerin yeteneklerine ve isteklerine uygun mesleklere yönlendirilmesi amacıyla rehberlik hizmeti verilmesini amaçlayan "Geleceğiniz Geleceğimiz" projesinin tanıtım toplantısı, Başakşehir Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.



Dernek başkanı Lokman Ayva, derneklerinin Başakşehir şubesince hayata geçirilen proje kapsamında, psikologlar ve sosyologlar tarafından hazırlanan içeriklerin ilk etapta Başakşehir'de pilot olarak seçilen 5 okulda rehberlik öğretmenlerine anlatılacağını, 20 öğrenciye kariyer planlaması eğitimi verileceğini söyledi.

Göçmenlerin ve engelli vatandaşların fırsat verilmesi halinde bulundukları ülkelere büyük katkılar yapabileceklerine vurgu yapan Ayva, "Engelli insanların birer potansiyeli var. Bunun açığa çıkması, bu insanların hem kendilerine, hem ailelerine, hem de topluma insanlığa faydalı olması azım. Göçmen gençlerimizden büyük insan çıkmayacağını düşünmek diye bir şey olamaz. Hepimizin büyük insan olabilme potansiyeli olan gençlerimize sahip çıkması lazım. Bunun için kariyer planlaması yapılacak. Burada hazırlanan dokümanlar tüm Türkiye'ye dağıtılacak. Kariyer planlaması sayesinde çocuklarımızın iyi bir geleceği olacak diye ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.

İlk etapta Başakşehir'de gerçekleştirilecek projenin başarılı olması halinde tüm Türkiye'de uygulanması hedefleniyor.



Toplantıya, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Şemseddin Yalçın, 22. Dönem AK Parti Sinop Milletvekili Cahit Can ile çok sayıda davetli katıldı.







