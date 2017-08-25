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Sığınmacılar tekneleri bozulunca yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da denizden yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştıkları tekneleri bozulan 57 sığınmacı yakalandı.Alınan bilgiye göre, deniz yolu ile yurt dışına çıkmaya çalışan 14'ü çocuk 57 sığınmacı,...

Sığınmacılar tekneleri bozulunca yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da denizden yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştıkları tekneleri bozulan 57 sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, deniz yolu ile yurt dışına çıkmaya çalışan 14'ü çocuk 57 sığınmacı, bindikleri teknenin arızalanması sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, Kastro sahilinden 500 metre açıkta yakalandı.

İl Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanan sığınmacılar, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Sığınmacılara organizatörlük yaptığı iddiasıyla da bir kişi gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
SığınmacıTekirdağ
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