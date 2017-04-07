Sığınmacıları taşıyan araç devrildi: 1 yaralı

İZMİR (AA) - Çeşme ilçesinde, Suriyeli sığınmacıların bulunduğu hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Şehit Mehmet Mahallesi Pırlanta Plajı yakınında trafik kazası meydana geldiği ihbarı üzeri olay yerine gitti.
Kazaya müdahale eden ekiplerin yardımıyla devrilen araçtan çıkarılan Suriyeli Haydar Hüseyin Zeymin (37), Çeşme Devlet Hastanesine götürüldü.
Ekipler, Zeymin'in yanında bekleyen Suriyeli Abdo Easani'yi (23) de gözaltına aldı.
Sığınmacıların ifadelerinde, "Çeşme'den Yunanistan'ın Sakız adasına geçmeyi planladıklarını ancak kaza yapınca aracın şoförü ve diğer 5 arkadaşlarının kaçtığını" söyledikleri öğrenildi.
Jandarma ekipleri, aracın sürücüsü ile kaçan Suriyeli sığınmacıları yakalamak için çalışma başlattı.