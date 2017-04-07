Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Pegasus Hava Yolları Andy Warhol Wall Street Journel
Yayın durdurma sektörü ceza
Yayın durdurma sektörü ceza
“Kuğu Gölü Balesi“, Antalya'da ikinci kez sahnelenecek
Kuğu Gölü Balesi Antalya'da
Türk sporunun altyapısı umut veriyor
Sporda altyapı umut veriyor
11 milyon dolara satıldı
11 milyon dolara satıldı
Sekiz yılda 6 milyar lira destek
8 yılda 6 milyar lira...

Sığınmacıları taşıyan araç devrildi: 1 yaralı

- İzmir'in Çeşme ilçesinde Suriyeli sığınmacıların bulunduğu hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı - Yaralı hastaneye kaldırıldı, jandarma ekipleri kazadan sonra kaçan sürücü ile 5 sığınmacının yakalanması için çalışma başlattı

Sığınmacıları taşıyan araç devrildi: 1 yaralı

İZMİR (AA) - Çeşme ilçesinde, Suriyeli sığınmacıların bulunduğu hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Şehit Mehmet Mahallesi Pırlanta Plajı yakınında trafik kazası meydana geldiği ihbarı üzeri olay yerine gitti.

Kazaya müdahale eden ekiplerin yardımıyla devrilen araçtan çıkarılan Suriyeli Haydar Hüseyin Zeymin (37), Çeşme Devlet Hastanesine götürüldü.

Ekipler, Zeymin'in yanında bekleyen Suriyeli Abdo Easani'yi (23) de gözaltına aldı.

Sığınmacıların ifadelerinde, "Çeşme'den Yunanistan'ın Sakız adasına geçmeyi planladıklarını ancak kaza yapınca aracın şoförü ve diğer 5 arkadaşlarının kaçtığını" söyledikleri öğrenildi.

Jandarma ekipleri, aracın sürücüsü ile kaçan Suriyeli sığınmacıları yakalamak için çalışma başlattı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
İzmir İl Jandarma KomutanlığıKazaSığınmacıSuriyeli
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5