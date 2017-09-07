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Sığınmacıların bayram sonrası Türkiye'ye dönüşü sürüyor

- Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerden yaklaşık 2 bini, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan dönüş yaptı

Sığınmacıların bayram sonrası Türkiye'ye dönüşü sürüyor

HATAY (AA) - Kurban Bayramı dolayısıyla ülkelerine giden Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor.

Bayram için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'deki güvenli bölgelere giden sığınmacıların dönüşleri, 5 Eylül'den itibaren başladı.

Gümrük muhafaza görevlilerince, kimlik bilgisi ve bavul kontrolleri yapılan Suriyelilerin yaklaşık 2 bini Türkiye'ye döndü.

Bayram dönüşleri, 31 Aralık Pazar gününe kadar yapılabilecek.

Suriyelilerin, Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere ülkelerine gidişlerinin tamamlanmasının ardından 31 Ağustos'ta kapatılan sınır kapısında, yolcu ile araç giriş çıkışları 5 Eylül'de yeniden başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cilvegözü Sınır Kapısından Geçişler
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