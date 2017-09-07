Sığınmacıların bayram sonrası Türkiye'ye dönüşü sürüyor

HATAY (AA) - Kurban Bayramı dolayısıyla ülkelerine giden Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor.
Bayram için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'deki güvenli bölgelere giden sığınmacıların dönüşleri, 5 Eylül'den itibaren başladı.
Gümrük muhafaza görevlilerince, kimlik bilgisi ve bavul kontrolleri yapılan Suriyelilerin yaklaşık 2 bini Türkiye'ye döndü.
Bayram dönüşleri, 31 Aralık Pazar gününe kadar yapılabilecek.
Suriyelilerin, Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere ülkelerine gidişlerinin tamamlanmasının ardından 31 Ağustos'ta kapatılan sınır kapısında, yolcu ile araç giriş çıkışları 5 Eylül'de yeniden başlamıştı.