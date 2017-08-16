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Sığınmacıların ülkelerine gidişleri sürüyor

- Kurban Bayramı dolayısıyla ülkelerine geçiş yapmaya başlayan Suriyelilerin gidişleri devam ediyor - Kurulan sağlık merkezinde 0-15 yaş grubundaki çocuklarının eksik aşıları tamamlanıyor

Sığınmacıların ülkelerine gidişleri sürüyor

KİLİS (AA) - İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Kurban Bayramı için Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçiş yapmaya başlayan Suriyelilerin gidişleri devam ediyor.

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis Valiliği tarafından oluşturulan online randevu sistemine kaydını yaptırdıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nezaretinde, Öncüpınar Sınır Kapısı gümrük sahasına getiriliyor.

Suriyeliler, sınır kapısında yoğunluk oluşmaması için gümrük sahasında Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından kurulan mobil hizmet biriminde kayıtları yapıldıktan sonra ülkelerine gönderiliyor.

- Çocukların eksik aşıları yapılıyor

Öte yandan Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından kurulan sağlık merkezinde 0-15 yaş grubundaki çocukların eksik aşıları tamamlanıyor.

Suriyeli Ebu Velid Samir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 yıl sonra, yaşadığı bölge olan El Bab'da bayramı geçirebileceği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'de kendilerine sunulan imkanlardan çok memnun olduklarını dile getiren Samir, "Ben Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşıyorum. Türkiye'de her şey çok güzel. Burada her şeyden memnunuz. 2 yılın ardından El Bab'da yaşayan anne ve babamı ziyaret edebileceğim." ifadelerini kullandı.

Göç İdaresi İl Müdürlüğü yetkilileri, dün itibarıyla 3 bin Suriyelinin ülkesine geçiş yaptığını kaydetti.

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KilisKurban Bayramıülkerine Giden Suriyeliler
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