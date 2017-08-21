"Sığır derisine rağbet arttı"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir işletme tarafından toplanan sığır derileri, Türkiye'nin birçok ilinden alıcı buluyor.

Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'den topladığı sığır derilerini Lüleburgaz'da işletmesinde satışa sunan Ahmet Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya'daki yetişen sığırlardan elde ettikleri derilerin son yıllarda ciddi ilgi gördüğünü söyledi.

Besicilerin hayvanlarını meraya çıkarttığı için deri kalitelerinin de arttığına dikkati çeken Can, deri satışında iyi bir yere geldiklerini belirtti.

Can, Angus ırkı hayvanların gelmesine rağmen Trakya'nın sığır derisinde birinciliğini sürdürdüğünü ve sığır dericiliğinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Trakya'da dericiliğin ilerleyen yıllarda daha fazla gelişeceğini belirten Can, "Sığır derisi denildiğinde Trakya, Türkiye'de birinci sırada geliyor. Trakya'da yetiştirilen sığırların derilerini Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiyoruz. Özellikle İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Çanakkale'den çok rağbet gösteriliyor. Küçükbaş hayvan derisinde ise aynı kalite söz konusu değil. Bunun sebebi de kendi yöremize ait kıvırcık kuzu ırkının azalması. Üreticiler yavru alabilmek için kıvırcık ırkından ödün verdi." diye konuştu.

- Vatandaşlara kurban derisini tuzlama önerisi

Kurban Bayramı dolayısıyla büyük ya da küçükbaş hayvan kesecek vatandaşların derilere zarar vermemesi gerektiğine işaret eden Can, kaliteyi korumak için hayvan kesildikten sonra derinin tuzlanması önerisinde bulundu.

Kesilen derinin 2 saat içerisinde bakteri ürettiğini ve kaliteyi düşürdüğünü vurgulayan Can, "Poşet içine konulan deri, bakterilere davetiye çıkarıyor. Deri bizlere ya da Türk Hava Kurumu'na verilmeden önce korunması için tuzlanması gerekiyor. Yaz aylarında 2 saat içinde deri tuzlanmaz ise o derinin kalitesinde kayıplar yaşanıyor ve çoğu deri kullanılmaz hale geliyor." ifadelerini kullandı.