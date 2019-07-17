Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nden

İSTANBUL (AA) - Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezince, merkez nezdinde tutulan araç hasar kayıt bilgisinin silindiği ve 5664 hasar sorgulama servisi ile yapılan sorgularda hasar kayıtlarının bu yolla gözükmemesinin sağlandığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve böyle bir durumun teknik açından da mümkün olmadığı bildirildi.



Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından, araç hasar kayıt verilerinin kimliği belirsiz kişilerce silindiği iddialarına yönelik yapılan açıklamada, "Merkezimiz nezdinde tutulan hasar kaydının, kimliği belirsiz kişiler tarafından geliştirilen bir program vasıtası ile silindiği ve 5664 hasar sorgulama servisi ile yapılan sorgularda hasar kayıtlarının bu yolla gözükmemesinin sağlandığına yönelik yayınların, sosyal medya üzerinden yapıldığı ve bu konunun ulusal medyada haber haline getirildiği görülmüştür." denildi.







- "Kayıtların değiştirilmesi/silinmesi teknik olarak mümkün değil"





Böyle bir durumun mümkün olmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kurumumuzun veritabanı yüksek güvenlik ile korunmakta olup herhangi bir sızma, yasa dışı giriş veya kayıtların değiştirilmesi/silinmesi teknik olarak mümkün olmadığı gibi bu tip eylem ya da teşebbüsler 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve Türk Ceza Kanunu uyarınca suç niteliği taşımaktadır. Vatandaşlarımızın, mağduriyet yaşamaması için bu gibi dolandırıcılık niteliği taşıyan faaliyetlere itibar etmemeleri ve kendilerine bu yolla ulaşan kişileri merkezimize ve adli mercilere bildirmeleri kamuoyuna saygı ile duyurulur."

