Sigorta sektörü hasar gideriyor

KPMG Türkiye’nin sektörler bazında yılın ilk altı ayını değerlendirdiği Sektörel Bakış serisinin Sigortacılık-İlk Yarı raporu, 2019’un ikinci yarısına başlarken yansıyan tabloyu ortaya koyuyor. Sigortacılık sektörünün küçülmeyle geçen 2018’in ardından yeni yıla zayıf başladığını belirten KPMG Türkiye’den Sinem Cantürk, “Hem ekonomideki daralma hem finansal piyasalardaki çalkantı nedeniyle sektörde maliyetler artıyor, poliçe ve prim üretimi sınırlı kalıyor. Ancak sektörün orta-uzun vadedeki görünümü açısından pozitif dinamikler önde görünüyor. Gerek OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında penetrasyonunun düşük olmasının, gerekse ticaret yolları üzerindeki Türkiye’nin uzun vadedeki güçlü büyüme eğilimi, sigortacılık sektörünün uzun vadedeki potansiyelini ortaya çıkaracak faktör olarak görülüyor” dedi.



Sigortacılık- İlk Yarı raporundan dikkat çeken başlıklar şöyle:

- Dünyada sigortacılık sektörü, iklim değişikliği, teknolojik gelişmeler, sosyal ve ekonomik faktörlerdeki dönüşümler nedeniyle yepyeni tehditlerle karşı karşıya kalan bireyler ve şirketler için bunlara uygun ürün ve hizmetler geliştirmeye çalışıyor.

- Ekonomik açıdan kritik rol üstlenen ve 2018’de çoğu ülkede büyüme kaydeden sigortacılık sektörü, 2019 yılında ise küresel ticaretteki kırılganlıklar ve finansal piyasalardaki dalgalanmanın etkilerini hissediyor.

- Türk sigortacılık sektörü, yılın ilk yarısında hem hayat hem de hayat dışı branşlarda prim üretiminde ılımlı bir büyüme oranı kaydetti. Yılın ilk altı ayında sektörde prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 3,1 büyüyerek 33,2 milyar TL seviyesine ulaştı.

- Prim üretiminde kaydedilen büyüme oranları büyük ölçüde fiyat artışlarını yansıtıyor. İlk yarıda kasko poliçe adedi yıllık bazda yüzde 6,8 azalırken, trafik sigortası poliçe adedi sadece yüzde 0,2’lik artış gösterdi.



BES’te katılım geriliyor



- Bireysel emeklilik sektöründe ise 2019 ilk yarıda, 2018 yılında olduğu gibi, fon tutarı artmaya devam ederken sözleşme sayısı ve katılımcı sayılarında ılımlı azalışlar gözleniyor. Katılımcı sayısı 2019 ilk yarıda yüzde 1 daha gerileyerek 6 milyon 810 bin 149 kişiye geriledi. Katılımcıların fon tutarı ise yüzde 13 büyüyerek 87 milyar TL’ye ulaştı.



Kar yüzde 8’de kaldı



- 2019 ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 17,4 büyüyerek 184,7 milyar TL aktif büyüklüğüne ulaşan Türk sigortacılık sektörü teknik karın düşük kalması nedeniyle sadece yüzde 8’lik kar artışı kaydetti.

- Gerek kişi başına poliçe adedi, gerekse prim üretimi açısından çok geride kalan sektörde büyümenin önündeki kısa vadeli sorun konjonktürel olarak görülüyor. Ekonomik aktivitedeki daralma bazı branşlarda poliçe adedi ve prim üretimini sınırlıyor. Ayrıca finansal piyasalardaki çalkantı sektörün maliyetlerini artırırken, ekonomideki daralma kredi gibi bazı branşlarda tazminat ödemelerinin artmasına neden oluyor. Kısa vadede sektör açısından pozitif gelişme ise, yüksek faiz ortamından dolayı sektörün finansal gelirlerinin pozitif etkilenmesi bekleniyor.



Gözler kıdem tazminatında



- Kıdem tazminatlarının BES’lere girmesi ve tamamlayıcı emekliliğin önünün açılması ile birlikte BES’lerde ivmenin artması beklentiler arasında. Yine standart ve devlet katkısı fonlarında hisse senedi oranının yüzde 10 oranında zorunlu olması ile yüzde 5 devlet tahvili zorunluluğu fon performanslarına olumlu yansıyacak. Yanı sıra sermaye piyasaları üzerinden Türkiye ekonomisine de fon desteği sağlanmış olacak.