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"Sigortacılıkta İnovasyon"da Quick Sigorta Avrupa birincisi

- The Digital Insurer tarafından düzenlenen "Sigortacılıkta İnovasyon" yarışmasında Quick Sigorta Avrupa birincisi seçildi

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İSTANBUL (AA) - The Digital Insurer tarafından düzenlenen "Sigortacılıkta İnovasyon" yarışmasında Quick Sigorta Avrupa birincisi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, The Digital Insurer tarafından düzenlenen ve dünyanın en büyük sigorta şirketlerinin katıldığı "Sigortacılıkta İnovasyon" yarışmasında Quick Sigorta Avrupa birincisi seçildi.

Sigortacılık dünyası tarafından oylanan çalışmalarda Quick Sigorta, Q-Port, Q-Blog, Q-Sözlük ve Q-Mag gibi çalışmaları ile oyların yüzde 58'ini aldı.Yarışmada, İngiltere'den Opalotix ikinci, Almanya'dan Allianz üçüncü, Polonya'dan PZU ise dördüncü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Sigorta Üst Yönetcisi (CEO) Levent Uluçeçen, muhteşem bir sonuç aldıklarını belirterek, "Yakın zamanda verdiğim bir röportajda, daha yeni başladığımızı söylemiştim. Bu önemli başarının devamı gelecek. 18 ayda, 40 kişilik bir ekip ile 1 milyon 500 bin poliçe ürettik, bin 500 acente kurulumu yaptık, sosyal medyayı sigortacılık alanında domine ettik. Bu başarı tüm ekibimizin eseri. Hepsine sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ise büyük mutluluk duyduğunu aktararak, "Muhteşem bir ekip ile harika işler çıkartmaya devam ediyoruz. Her alanda ilklere imza atıyoruz. 2'nci yılımızı tamamlamadan sayısız başarı ve ödülün sahibi olduk. Daha iyileri için çalışmaya devam ediyoruz. Bu ödülün kazanılmasında tüm ekip üyelerimizin emeği var. Hepsine teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.


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Quick SigortaYarısma
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