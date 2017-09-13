SİHA tartışmaları

ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) ilgili açıklamalarına ilişkin, "Polisimiz, askerimiz, jandarmamız, korucumuz vatanı korumak için çalışıyor. Bu bakımından onlara sahip çıkmayıp da teröristlere sahip çıkmak en basit tabiriyle hadsizliktir." dedi.

Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Tanıtım Merkezi ve Mehmetçik Anıtı'ndaki incelemeleri sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Eroğlu, Tanrıkulu'nun SİHA'larla ilgili açıklamasını yanlış bulduğunu söyledi.

Eroğlu, terör örgütü PKK'nın yıllardır çoluk çocuk demeden insanları öldürdüğüne işaret ederek, bu terör eylemlerine tepki göstermek yerine "SİHA'lar sivilleri öldürüyor." şeklinde gerçeği yansıtmayan sözler sarf edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Öldürülen kişilerin hain, katil teröristler olduğunu ifade eden Eroğlu, söz konusu açıklamayı Cumhuriyet Halk Partisine yakıştıramadığını ve ayıpladığını söyledi.

Eroğlu, "Kahraman ordumuz orada, askerimiz, polisimiz, emniyet güçlerimiz bu vatan için büyük bir mücadele veriyor, canlarını seve seve feda ediyor. Kalkıyor, bu şekilde bir hareket... Atatürk ayağa kalksa herhalde ilk önce bunların icabına bakardı diye düşünüyorum." ifadeleri kullandı.

CHP'ye oy verenleri tenzih ettiğini, onların millete bağlı olduğunu belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"CHP'ye bugün hakim olan zihniyeti lütfen kafalarında bir değerlendirsinler, bunun bir muhakemesini yaparlarsa iyi olur. Bu vatan için biz niçin çalışıyoruz? Bu vatanın birlik, beraberlik, kardeşliğinin pekişmesi, şanlı bayrağımızın ilelebet bu topraklarda dalgalanması için hep birlikte çalışıyoruz. Polisimiz, askerimiz, jandarmamız, korucumuz vatanı korumak için çalışıyor. Bu bakımından onlara sahip çıkmayıp da teröristlere sahip çıkmak en basit tabiriyle hadsizliktir."

Eroğlu, açıklamalarının ardından tanıtım merkezini gezerek bilgi aldı.



