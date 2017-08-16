"SIHHAT" projesinin açılış programı

ANKARA (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği, Sağlık Bakanlığınca uygulanan Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin sağlık hizmetlerini geliştirme amaçlı "SIHHAT" projesi törenle başlatıldı.

The Ankara Oteli'nde, projenin açılış programında konuşan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan, SIHHAT projesinin, koruma altındaki Suriyelilerin sağlık durumunun ve Türkiye tarafından sunulan hizmetlerin geliştirilmesini hedefleyen doğrudan hibe sözleşmesi olduğunu söyledi.

AB'nin projeye 300 milyon avroluk katkı sağladığını ifade eden Şencan, SIHHAT'in, Türkiye'de geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere sunulan birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmeye yönelik faaliyetlerden oluştuğunu anlattı.

Şencan, projenin uygulanması için Sağlık Bakanlığına 120 milyon avroluk kısmın yatırıldığını ve uygulama süresinin 36 ay olduğunu belirterek, "3,2 milyon Suriyeliye birinci ve ikinci basamak sağlık hizmeti verilmesi amacıyla 790 göçmen sağlığı birimi, 26 mobil sağlık birimi ve 5 kanser tarama birimi hizmete sunulacak." dedi.

Proje çerçevesinde 9 ilde 10 toplum ruh sağlığı merkezinin hizmete açılacağının da altını çizen Şencan, "270 bin bebek ve kadın, D vitamini ve demir takviyeleriyle desteklenecek. Ayrıca 600 bin Suriyeli erkek ve 750 bin Suriyeli kadına ulusal standartlara uygun aile planlaması materyalleri dağıtılacak." ifadesini kullandı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de katkılarından dolayı Sağlık Bakanlığına teşekkürlerini ileterek, şunları kaydetti:

"Türk halkı, hükümeti ve sivil toplum kuruluşları (Suriye meselesinde) müthiş çabalar ve kaynaklar aktarmaktadır. Türkiye, dünya çapında en fazla mülteciyi barındıran ülke konumundadır. Bunu yaparken de hem kendi vatandaşlarının hem mültecilerin güvenliğini sağlamaktadır."

Türkiye'nin Suriye meselesinin siyasi çözümü için de destek verdiğini belirten Berger, AB ile Türkiye'nin Suriye'deki kanın durdurulması gerekliliğinin farkında olduğunu vurguladı.

Berger, SIHHAT projesi çerçevesinde Kilis'te göçmen sağlığı merkezinin mayıs ayında açıldığını hatırlatarak, sabırsızlıkla Ankara'daki merkezin de faaliyete geçmesini beklediklerini dile getirdi.