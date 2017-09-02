Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Arakan Burak Sadıç Senegal
Yüzüne göster hesabı öde
Göster yüzünü öde hesabı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır

Şii Ulusal Koalisyonu lideri Hekim:

-"Referandumun sorunları bitireceğini düşünen varsa yanılıyordur" "Birleşik Irak'ımız özgürlük ve gücümüzün garantisidir"

Şii Ulusal Koalisyonu lideri Hekim:

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Şii Ulusal Koalisyonu lideri Ammar el-Hekim, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunu reddettiklerini belirterek, "Referandumun sorunları bitireceğini düşünen varsa yanılıyordur." dedi.

Ulusal Hikmet Akımı lideri de olan Hekim, Kurban Bayramı dolayısıyla Bağdat'taki parti binasına gelen yüzlerce yandaşına seslendi.

IKBY bağımsızlık referandumunu reddettiklerini söyleyen Hekim, "Referandumun sorunları bitireceğini düşünen varsa yanılıyordur." ifadelerini kullandı.

Hekim, "Birleşik Irak'ımız özgürlük ve gücümüzün garantisidir. Kürt kardeşlerimizle tarihi ve gelecek ilişkilerimizle iftihar etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Hekim, Irak'ın çıkarının komşu ve bölge ülkeleriyle barışık olmasından geçtiğini kaydetti.

Kerkük İl Meclisi, salı günü Türkmen ve Arap üyelerin boykot ettiği oturumda, IKBY'nin 25 Eylül'de yapacağı bağımsızlık referandumuna katılma kararı almıştı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ammar El-HekimIKBYIrak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5