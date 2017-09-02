Şii Ulusal Koalisyonu lideri Hekim:

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Şii Ulusal Koalisyonu lideri Ammar el-Hekim, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunu reddettiklerini belirterek, "Referandumun sorunları bitireceğini düşünen varsa yanılıyordur." dedi.



Ulusal Hikmet Akımı lideri de olan Hekim, Kurban Bayramı dolayısıyla Bağdat'taki parti binasına gelen yüzlerce yandaşına seslendi.

IKBY bağımsızlık referandumunu reddettiklerini söyleyen Hekim, "Referandumun sorunları bitireceğini düşünen varsa yanılıyordur." ifadelerini kullandı.



Hekim, "Birleşik Irak'ımız özgürlük ve gücümüzün garantisidir. Kürt kardeşlerimizle tarihi ve gelecek ilişkilerimizle iftihar etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Hekim, Irak'ın çıkarının komşu ve bölge ülkeleriyle barışık olmasından geçtiğini kaydetti.

Kerkük İl Meclisi, salı günü Türkmen ve Arap üyelerin boykot ettiği oturumda, IKBY'nin 25 Eylül'de yapacağı bağımsızlık referandumuna katılma kararı almıştı.