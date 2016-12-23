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"Şiiler Hizbullah'ın Suriye'deki varlığını sorgulamaya başladı"

- Şii din adamı Şeyh Cevheri: - "Savaşın ilk yıllarında böyle bir sorgulamanın ya da sorunun adını anmak bile yasaktı. Bugün Hizbullah'ın Suriye'deki bekası için kullandığı çevrelerde dahi Şii aileler, şu meşru soruyu sormaya başladılar: Suriye'de savaşa girmek neden gerekliydi?" - "Savaşın bedelini kendileri öderken kazanımlarının tamamını büyük devletlerin aldığını görmeleri Şii çevrelerde Suriye'ye gitmeyi ve savaşa taraf olmayı sorgulatır oldu” - "Suriye'de rejim yanında savaşa girmek, çıkış noktası zulme karşı durmak olan '12 İmam Şiiliği'nin de mana dışına çıkarılmasıydı. Biz Şiiliği İmam Hüseyin'in zalime karşı çıkmasından öğrenmişizdir. Nasıl olur da bu mezhep, zalim bir liderin zaferi için çaba sarf eder"

BEYRUT (AA) - ÖMER BULUT YÜZGÜLEÇ - Şii din adamı Şeyh Abbas Cevheri, Hizbullah'ın ve Şii milislerin Suriye'deki varlığının artık Şii çevrelerce de sorgulanmaya başladığını belirtti.

Arap Diyalog Araştırmaları Merkezi Başkanlığını yürüten Şii din adamı Cevheri, Hizbullah milislerinin Suriye'deki varlığıyla ilgili Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şeyh Cevheri, başlarda Şii milislerin Suriye'ye gidip savaşmasını sorgulayan en küçük bir imanın bile düşünülemez olduğunu ifade etti. Ancak bugün Şii toplumunda artık bu konuların konuşulduğunu ve sorgulanmaya başladığını belirten Cevheri şunları söyledi:

"Bugün Şiiler arasında bu soru (Şii milislerin Suriye'deki varlığı) daha dikkati çeker bir hal aldı. Savaşın ilk yıllarında böyle bir sorgulamanın ya da sorunun adını anmak bile yasaktı. Bugün Hizbullah'ın Suriye'deki bekası için kullandığı çevrelerde dahi Şii aileler, şu meşru soruyu sormaya başladılar: Suriye'de savaşa girmek neden gerekliydi? Hele de ortada küçük başarılar, büyük bir bataklık varken..."

Lübnan'daki Şii mahallelerine Suriye'den her gün cenazeler gelirken Rusya ve İran gibi büyük devletlerin bedel ödemeden kazanç elde ettiğini görmenin bu düşüncenin oluşmasında etkili olduğunu vurgulayan Şeyh Cevheri, "Savaşın bedelini kendileri öderken kazanımlarının tamamını büyük devletlerin aldığını, savaşın uluslararası bir oyun haline dönüştüğünü görmeleri Şii çevrelerde Suriye'ye gitmeyi ve savaşa taraf olmayı sorgulatır oldu." dedi.

- "Hizbullah, zalim bir diktatörle aynı hendekte savaşa girerek tarihi hata yaptı"

Hizbullah'ın rejim güçlerinin yanında Suriye'deki savaşa katılmasına ilk günden itibaren itiraz ettiklerini aktaran Cevheri, Hizbullah'ı Şiilik akidesinin dışına çıkmakla eleştirdi. Şii din adamı şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'de rejim yanında savaşa girmek, çıkış noktası zulme karşı durmak olan '12 İmam Şiiliği'nin de mana dışına çıkarılmasıydı. Biz Şiiliği İmam Hüseyin'in zalime karşı çıkmasından öğrenmişizdir. Nasıl olur da bu mezhep, zalim bir liderin zaferi için çaba sarf eder? Hizbullah ile ters düşmemiz bu noktadan ileri gelir. Hizbullah'ın kendince gerekçeleri olabilir ama hiçbir meşruiyeti kalmamış, halkına karşı, eli kanlı zalim bir diktatörle aynı hendekte savaşa girerek Hizbullah tarihi bir hata yapmıştır."

Şeyh Cevheri, "Yıkım ve ölümler Suriye'nin her yanını sararken üzülüyoruz, bu elim manzaraya ancak ağlayabiliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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HizbullahSuriyeŞii Din Adamı Abbas CevheriŞii Milisler
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