Siirt Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere yardım

SİİRT (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara çeşitli yardımlar yapıyor.

Siirt Belediyesince hizmet binasında faaliyete giren "Hayır Çarşısı", maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara alışveriş imkanı sunuyor.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İrfan Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hayır Çarşısı'nda, Kurban Bayramı öncesi müdürlükte kayıtlı olan ihtiyaç sahibi ailelere giyim yardımlarının devam ettiğini söyledi.

Belediye binasında bulunan Hayır Çarşısı'ndaki yardımlardan engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerin öncelikli yararlandığını belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Randevu usulüyle Hayır Çarşısı'na davet edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, kendi zevklerine göre giysi seçti. Özellikle çocukların bayram kıyafetlerini alırken mutlulukları yüzlerine yansıdı. 'Veren el alan elden üstündür' sloganıyla başlatılan proje ile vatandaşlar arasında birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularıyla köprüler kuracak olan Hayır Çarşısı'nda, bay, bayan ve çocuk giyimi yer almaktadır."

- İhtiyaç sahibi vatandaşlara yardım kartı dağıtılıyor

Belediye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşları hem gıda hem de giyim yardımı konusunda gözettiklerini aktaran İrfan Tekin, şunları söyledi:

"Sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde vatandaşlarımızın rencide olmamaları için yapmış olduğumuz sosyal yardım kartlarını bayram öncesi vatandaşlara ulaştırıp, bayram ihtiyaçlarını bir nebze de olsun giderme anlamında kart dağıtımımız devam ediyor. Bu konuda Başkan Vekili Taşkın'ın talimatları doğrultusunda özellikle son 2 haftadır yardım dağıtımlarımızı artırdık. Bin 500 aileye yakın gıda ve giyim yardımı yaptık. Yardımlar bayramdan sonra da devam edecek. Sosyal belediyecilik anlayışı içinde ihtiyaç sahibi daha çok vatandaşımıza yardımlarımız devam edecek."

Siirt Belediyesince, toplu taşıma araçlarının bayram boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceği bildirildi.