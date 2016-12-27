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Siirt kent meydanına "15 Temmuz Demokrasi Meydanı" ismi verildi

- Görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi, kent meydanına "15 Temmuz Demokrasi Meydanı" ismi verilmesine ilişkin valilik önerisini kabul etti - Belediye Başkan Yardımcısı Butur: - "Kent meydanının adı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı olarak onaylanmıştır, memleketimize hayırlı olsun"

Siirt kent meydanına

SİİRT (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi, kent meydanına "15 Temmuz Demokrasi Meydanı" ismi verilmesini kararlaştırdı.

Siirt Valiliği, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı tepki gösteren vatandaşların toplandığı meydanın isminin, "15 Temmuz Demokrasi Meydanı" adı verilmesine ilişkin önerisi, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın başkanlığında toplanan Siirt Belediye Meclisinde görüşüldü.

Meclis, İl Özel İdaresi imkanlarıyla 7 bin 400 metrekare alana sahip, üzerinde sergi alanı, kafeterya, havuz bulunan meydana "15 Temmuz Demokrasi Meydanı" ismi verilmesine ilişkin öneriyi kabul etti.

Valiliğin daha önce isim değişikliğine ilişkin yaptığı teklif, terör soruşturması kapsamında tutuklanan DBP'li eski belediye başkanı Tuncer Bakırhan başkanlığında Ağustos ayında yapılan belediye meclisi toplantısında reddedilmişti.

Kararın ardından belediye tarafından yaptırılan Türk bayrağı motifli ve üzerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı yazılı tabela asıldı.

Siirt Belediyesi Başkan Yardımcısı Zekeriya Butur, valilik önerisinin meclis toplantısında kabul edildiğini belirtti.

Meydandaki düzenleme çalışmalarına belediye olarak katkı sunduklarını dile getiren Butur, "Yeşillendirme çalışmasını tamamladıktan sonra mart ayı itibarıyla bitirip daha sonra kent meydanının açılışını yapacağız. Kent meydanının adı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı olarak onaylanmıştır, memleketimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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