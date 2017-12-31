Siirt Valisi Atik, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, "2017'nin son gününde bu ülkenin savunmasında görev yapıp teröristlere göz açtırmayan, birliğimizi ve beraberliğimizi sağlayan güvenlik güçlerimizle birlikte olmayı tercih ettik." dedi.

Vali Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek, İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay ve AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ile Eruh ve Pervari ilçelerindeki üs bölgelerinde Mehmetçik'e moral ziyaretinde bulundu, ardından yolda uygulama yapan polislerle bir araya geldi.

Yeni Mahalle Polis Karakolunu da ziyaret eden Atik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 yılının Siirt için iyi bir yıl olacağına inandığını söyledi.

Mehmetçik ve polisle kucaklaşmak istediklerini belirten Atik, şunları dile getirdi:

"2017'nin son gününde bu ülkenin savunmasında görev yapıp teröristlere göz açtırmayan, birliğimizi ve beraberliğimizi sağlayan güvenlik güçlerimizle birlikte olmayı tercih ettik. Bunlar bizim evlatlarımız, onlarla kucaklaşmak istedik. Mehmetçik'imizin yeni yılın kutladık, sofralarına oturduk. Aynı duyguları paylaştık. Biz moral vermeye gittik ama inanın ama inanın biz moral aldık. Askerimizdeki o şevki, o heyecanı görünce gururlandık.

Bu vatan evlatları olduğu sürece bu milleti bölemeyecekler."