Siirt Valisi Atik:

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, kentte güven ortamı olduğunu ve kimsenin bunu bozamayacağını belirtti.

Vali Atik, Güres Caddesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Atik, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Siirt'in çok güvenli, gezilmeye ve görülmeye değer bir kent olduğunu söyledi.

Daha önce İstanbul ve Çanakkale'den kendisini ziyarete gelen misafirlerine kenti gezdirerek, buradaki güven ortamını göstermeye çalıştığını anlatan Atik, şöyle dedi:

"Siirt batıdaki algının çok dışında bir yer, gelip burayı görsünler istedim. Sağolsunlar misafirlerim de beni kırmadılar geldiler. İş adamı arkadaşım 'Siirt'i böyle beklemiyordum. Siirt İstanbul'da bir semt gibi.' dedi. Hakikaten de öyle. Ben de ilk geldiğimde öyle tanımlamıştım. İlimizde güven ortamı var, hiç kimse bunu bozamaz. Kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Bir yandan huzurumuzu bozmaya çalışan hainlerle mücadele ederken diğer yandan halkımızla kaynaşacağız, bu güven ortamını pekiştireceğiz."





