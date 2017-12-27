SİİRT (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Siirt'i muazzam bir kültür, turizm merkezi haline getireceğiz. Tillo'daki tabiat parkını da çok güzel hazırladık ve orada bir müze kurduk. İnşallah Siirt'teki güzellikleri, tabiat turizmini, kültür turizmini geliştirmek istiyoruz." dedi.

Siirt'teki temaslarını sürdüren Bakan Eroğlu, beraberinde DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile Valilikte düzenlenen fidan ve sertifika dağıtım törenine katıldı.

Törende konuşan Eroğlu, Siirt'te gölet projeleri yapıldığını bunların bir kısmının inşaat safhasına geldiğini söyledi.

Pervari'ye içme suyu isale hattı yapıldığını, Baykan ilçesi Veysel Karani beldesinde gölet çalışması yürütüldüğünü dile getiren Eroğlu, 20 derenin ıslah edildiğini, 4 derenin daha ıslah edileceğini belirtti.

Eroğlu, "Orman teşkilatı, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü burada emrinizde. Siirt'i muazzam bir kültür, turizm merkezi haline getireceğiz. Tillo'daki tabiat parkını da çok güzel hazırladık ve orada bir müze kurduk. İnşallah Siirt'teki güzellikleri, tabiat turizmini, kültür turizmini geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

- FETÖ'nün darbe girişimi

"Alçak FETÖ terör örgütü Türkiye'yi işgal ettirmek, bu ülkeyi bölmek maksadıyla bir darbe teşebbüsünde bulundu ama temmuz ayında burası kahramanca direndi. Dolayısıyla sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır." diyen Eroğlu, şöyle devam etti:

"Siirtli kardeşlerim meydanları doldurdu. Damadınız dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydanlar doldu. Dolayısıyla siz kahramanca direndiniz. O bakımdan size ayrıca bir teşekkür borcumuz var. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah milletimizi muhafaza, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bakın bu milleti bölmek, parçalamak isteyen hainler Kudüs'ü kalkıyor ne yapıyor, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan ediyor. Ama buna karşılık dünya lideri Sayın Erdoğan, 'Kudüs, Filistin'in başkenti.' diyor. İnşallah daha da güzel günler göreceğiz. Allah, başta FETÖ terör örgütü olmak üzere PKK, PYD, DEAŞ gibi Türkiye'yi bölmek isteyenlerin maşası olan bütün terör örgütlerini perişan, milletimizi, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, onlara destek ve silah veren bütün devletlere de dersini versin."

- "Termal turizm merkezi oluşturacağız"

Eroğlu, Siirt'e kaplıca turizmini geliştirmek amacıyla kuyu açmak için geldiklerini vurgulayarak, Afyonkarahisar'ın kardeş şehir pozisyonunda olduğunu belirtti.

Şu anda 350 metreye ulaşıldığını, çok güzel jeotermal, sağlıklı su bulunduğunu aktaran Erğlu, "Biraz daha uğraşacağız. Belki 700 metreye kadar 38- 40 santigrat dereceye ulaşınca inşallah burada muazzam bir termal turizm merkezi oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

- Bakanlıktan vatandaşa destek

Eroğlu, Siirt'te ormanlık alanları tamamen gelir getirecek türlerle donatmak istediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Eğer arıcılığı daha da geliştirmek istiyorsanız, paranız yoksa size para da vereceğiz. Yüzde 20'sini hibe vereceğiz. Dolayısıyla arıcılığı geliştirmek için burada büyük bir seferberlik başlatıyoruz. Bugün kura çekeceğiz. Bir köyümüzün yanında ormanlık alan varsa buraya gelir getirecek Siirt fıstığı gibi, mesela Meydandere köyünde bir alan hazırladık. Burada gerekli dikimleri yapıyoruz. 120 hanenin her birisine 10 dönüm arazi vereceğiz ormandan. 450 fidanı dikeceğiz ve kendilerine teslim edeceğiz. 3 yıl bakım, tüm masrafları devlete ait, geliri tamamen vatandaşa ait olacak. Biz ne zaman emrederseniz geleceğiz."

Kentte koyun ve sığırcılığı da geliştirmek istediklerini anlatan Eroğlu, talep edenlere koyun ya da sığır vereceklerini bildirdi.

Eroğlu, bal ormanı kurmak isteyene de destek sunacaklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde bana, 'Veysel hoca Siirt'te su yok. Geçmiş iktidarlar demiş ki; 'Buraya su getirmenin maliyeti Siirt'e değmez. Bütün Siirt'i satsak, bu suyu getirecek kadar para etmez.' Cumhurbaşkanı talimatı verince ben de bir Siirtlinin tırnağına bile o suyu getirmek değer dedim. Bütün civarı dolaştım. Neticede Hesko'daki suyu ıslah ettik, buraya getirdik. Bu yetmez dedim. Bitlis ve Siirt arasında özel ve zor bir proje yaptım. Oradan ikinci bir Kezer suyunu getirdik. Bir de Botan Çayı'ndan pompa istasyonu yaparak buraya su getirelim dedik. Yeter mi yetmez. Cumhurbaşkanımız, 'İstanbul'da yaptığın gibi çok ileri bir içme suyu arıtma tesisi yapacaksın.' dedi. Projesini de yaptık. Çok güzel bir tesistir. Artık Siirtliler su içiyor."

Konuşmaların ardından Meydandere köyü sakinlerine fidan ve sertifika dağıtımı yapıldı.

Bakan Eroğlu daha sonra Siirt Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın'dan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.