"Siirtimize hizmetler, her şey yakışıyor"

SİİRT (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Siirt Belediyesinin hizmetlerine dikkati çekerek, "Hem bizi çok memnun eden hem de ümitvar eden, milletin parasının millete yatırım olarak döndüğünü büyük bir gururla izlediğimiz hizmetleri Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın şahsında hem takip etmenin hem de Siirtli hemşerilerimizi bununla buluşturmanın heyecanı içerisindeyiz." dedi.

Bakan Soylu, Siirt'teki temasları çerçevesinde, beraberindeki AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Ethem Sancak, AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek ile Bahçeşehir Kolejinin açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra Siirt Belediyesini ziyaret eden Soylu, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Burada konuşan Soylu, Aktay, Sancak ve diğer yetkililer ile yapılan hizmetler ve diğer projeler hakkında bilgi almak üzere Vali Ali Fuat Atik’i ziyaret ettiklerini anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Hem bizi çok memnun eden hem de ümitvar eden, milletin parasının millete yatırım olarak döndüğünü büyük bir gururla izlediğimiz hizmetleri Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın şahsında hem takip etmenin hem de Siirtli hemşehrilerimizi bununla buluşturmanın heyecanı içerisindeyiz. Az önce Bahçeşehir Kolejinin açılışını yaptık. Şimdi de kardeş bir belediye olan Gaziantep Şahinbey Belediyesinin de katkılarıyla gerçekleştirilen çok güzel bir parkın açılışını gerçekleştireceğiz."

Soylu, görevlendirme yapılan Siirt, Eruh, Baykan, Kayabağlar, Veysel Karani ve Beğendik'in yanı sıra AK Partili tüm belediyelerin her birinin başarılı hizmetlerin altına imza attıklarını belirtti.



Bölgede yol, kanalizasyon, park, oyun bahçeleri ve diğer alanlarda yapılanları gördükçe, terörle mücadele eden güvenlik güçlerinin yanı sıra, en önemli adımın Siirt, diğer vilayetler ve ilçelerin imarında olduğunu tespit etmenin huzuru içerisinde bulunduklarını aktaran Soylu, şöyle konuştu:

"Allah yardımcınız olsun. Elimizden gelen bütün gayreti ve desteği hep birlikte arkadaşlarımızla ortaya koyuyoruz. Geldiğiniz ilk günden beri meseleye sahiplikle yaklaşmanız bizim açımızdan çok önemliydi. Kucaklayıcı tavrınız ve hizmet konusunda buranın yatırım ölçeğinden daha yüksek bir yatırım planlaması gerçekleştirmenizi ayrıca tebrik ediyorum. İnşallah hep birlikte daha güzel adımlar atacağız. Siirtimize hizmetler, her şey yakışıyor. Bu farkı da, yapılan yapılmayanla arasındaki farkı da vatandaşın en güzel şekilde göreceğine olan inancımız tamdır."

Bakan Soylu, vatandaşın terazisinin kuyumcu terazisi gibi ölçtüğünü, bir gram eksik, fazla tartmadığını vurgulayarak, "Biz o teraziye tabiyiz." diye konuştu.

Bölgede yapılan hizmetlere işaret eden Soylu, şunları kaydetti:

"Buradan yapılan asfaltlar, illerimizin ve ilçelerimizin su ve kanalizasyonu konusunda atılan adımlar, bir kere 15 tane oyun parkı tamamen elden geçti ve çocuklarımız hak ettiği parklarla karşılaştı. İki tane de dev park yapılıyor, bir tanesini de bugün açacağız. Yani bunların her birisi buraya takılan bir mücevherat gibi. Bu açıdan çok mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum. Belediyeden giriyorsunuz, her yer tertemiz. Aynı zamanda hiçbir ayrım gözetmeksizin ortaya koyduğu bir hizmet aklı var burada. Bu aklı özellikle tebrik ediyorum. İnşallah gün geçtikçe de aradaki makas çok daha fazla açılacak. Bizim de Bakanlığımızca yapabileceğimiz, yaptığımız hizmetler, diğer arkadaşların özellikle spor sahaları, kompleksleri konusunda atılacak adımlar, ilçelerimizde, Siirt’te bunların her biri ayrı bir katkı sağlayacak. Böyle geliştikçe de hem şehrin ekonomisi gelişecek hem de Siirt bizim medeniyetimizin taşıyıcı kolonlarından bir tanesidir. Bizim için çok önemlidir. Siirt, gelirken edep edilen yerlerden bir tanesidir. İnşallah ona yakışır bir yerel yönetim anlayışını burada ortaya koyuyorsunuz, tebrik ediyor ve kutluyoruz."