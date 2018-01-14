İSTANBUL (AA) - Siirtli ve Suriyeli çocuklar, İstanbul Siirt Vakfı'nda bir araya geldi.
AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay'ın girişimleriyle gerçekleştirilen "kardeşlik" programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Yaşları 7-15 arasında değişen Siirtli ve Suriyeli çocuklar, program sayesinde kaynaşma imkanı buldu.
Ayrıca çocuklara etkinlik sonunda oyuncak dağıtıldı.
Program kapsamında çocukların beraber sosyal faaliyetlerde bulunacağı ve tarihi ve kültürel mekanları gezeceği belirtildi.
Milletvekili Aktay'ın da Siirt'te gerçekleştirilen kongre nedeniyle programa katılamadığı ifade edildi.