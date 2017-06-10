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Siirtli yetimler iftarda buluştu

- Siirt İHH tarafından kentte bulunan yetim ailelere ve ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Siirt'e sığınan Suriyeli yetimler yararına iftar yemeği verildi - İHH Yetim Birimi sorumlusu Akkoyun: - "Amacımız birlikte ve beraber güzel vakit geçirmektir. Hem yetim kardeşlerimizle hem anneleriyle bir nebze de olsa onlarla beraber olduğumuzu göstermektir"

Siirtli yetimler iftarda buluştu

SİİRT (AA) - Siirt İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından Dünya Yetim Günü kapsamında kentte bulunan 300 yetimler yararına iftar verildi.

Siirt Üniversitesi Merkez Kampüsü bahçesinde düzenlenen iftar programı Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Programda, Siirt Gençlik ve Spor Kulübü üyesi gönüllü gençler tarafından piknik alanında kurulan Mobil Gençlik Merkezinde gençlere ve çocuklara yönelik boks, okçuluk, dart, mini golf, langırt gibi etkinlikler düzenlendi.

İHH Yetim Birimi sorumlusu Recep Akkoyun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının 15. günü Dünya Yetim Günü kapsamında Siirt’te yetimlere yönelik iftar düzenlediklerini söyledi.

Gelenekselleştirmek istedikleri bu iftar programının güzel geçtiğini dile getiren Akkoyun, şöyle konuştu:

"Amacımız birlikte ve beraber güzel vakit geçirmektir. Hem yetim kardeşlerimizle hem anneleriyle bir nebze de olsa onlarla beraber olduğumuzu göstermektir. Siirt İHH olarak ramazan ayı kapsamında yapmış olduğumuz bu ikinci iftar oldu. Yetim ailelere, muhacir ve yoksullara el uzatmak amacıyla elimizden geleni yapıyoruz. Ayın 15’inde geliri yetim aileler için kullanılmak üzere yapacağımız iftarda da yaklaşık 600 yetim kardeşimizi giydirmeyi hedefliyoruz. Ramazan ayında en azından bayramlıklarını alarak, bayrama girmelerini sağlamak istiyoruz."

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Siirt İHH Derneği Yetim Aileler Yararına Iftar Verdi
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