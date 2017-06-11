SİİRT (AA) - Farklı dillerde konuşan vatandaşların huzur içerisinde yaşadığı Siirt'te 100 camide mukabele geleneği sürdürülüyor.

Hazreti Muhammed ve Hazreti Cebrail'in Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı okumaları anlamına gelen mukabele geleneği, Siirt'te devam ediyor. İldeki 100 camide ramazan dolayısıyla vatandaşlar, ibadet ederek Kur'an-ı Kerim okuyor.

İl Müftüsü Faruk Arvas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelindeki 100 camide ramazan ayı boyunca mukabele yapıldığını söyledi.

Mukabele programlarında gözleri yaşartan manzaralar gördüklerini kaydeden Arvas, "Mukabeleyi dinleyen Türk, Kürt, Arap vatandaşlarımız omuz omuza vererek kardeşlik sergiliyor. Ramazan ayı, mukabelelerle üç dilli şehirde kardeşliğin pekişmesine vesile oluyor. Bu da bizi ziyadesiyle memnun etmektedir." dedi.

Ramazan ayında kardeş şehir uygulaması başlatıldığını, bu kapsamda il müftülerinin kardeş şehir olduğu ilin en büyük camisine giderek vaaz verdiğini anlatan Arvas, şunları kaydetti:

"Biz de Batman ile kardeş olduk. Allah izin verirse 23 Haziran'da Batman'a gideceğim, Batman İl Müftümüz de aynı tarihte Siirt'e cemaatimize irşad programını verecek. Yaptığımız bu etkinlikler Kuran-ı Kerim'i en iyi şekilde anlamaya, yaşamaya ve bize büyük bir fırsat olan ahireti kazanmaya yönelik fırsat olan bu ayı en iyi şekilde değerlendirmeye vesile olsun. Bütün bu faaliyetler hem kardeşliğimizi pekiştirmekte hem bu Kur'anı okuyup anlamaya vesile olmaktadır. Arınma ayı olan ramazan ayında inşallah tövbe etmemize, hatalarımızdan dönmemize vesile olur."