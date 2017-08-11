Siirt'te 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen müşterek operasyon kapsamında Çevrimtepe köyü kırsalına hava harekatı düzenlendi.

Operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Arazi arama ve tarama çalışmasında bir M-16 piyade tüfeği, 6 kalaşnikof, tabanca, el bombası, 2 sırt çantası, 2 hücum yeleği, 2 şemsiye ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 7 Temmuz'da Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey'e yönelik suikast girişimi ile 24 Temmuz'da Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üst Çavuş Yakup Akdağ'ın şehit edilmesi olayının planlayıcısı ve faili oldukları değerlendiriliyor.