Siirt'te 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi

SİİRT (AA) - Siirt'te biri kadın 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez Ormanardı köyü kırsalında operasyonel faaliyet yürüten İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve güvenlik korucusu timinin bulunduğu bölgeye terör örgütü PKK mensuplarınca taciz ateşi açılması sonucu başlatılan operasyonda biri kadın 3 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Operasyonda, 2 kaleşnikof piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, tabanca, 40 tabanca fişeği, şarjör, 11 el bombası, aksiyon kamera, 4 kütüklük, hafıza kartı, kart okuyucu, çakı ve 3 kol saati ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan azim ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.