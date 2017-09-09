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Siirt'te 33 yabancı uyruklu yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde, bir minibüste 33 Afganistan, Pakistan, İran ve Özbekistan uyruklu yakalandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman istikametine giden ve Kurtalan girişindeki kontrol noktasında durdurulan bir minibüste...

Siirt'te 33 yabancı uyruklu yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde, bir minibüste 33 Afganistan, Pakistan, İran ve Özbekistan uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman istikametine giden ve Kurtalan girişindeki kontrol noktasında durdurulan bir minibüste 16 Pakistan, 3 İran, 13 Afganistan ve bir Özbekistan uyruklu bulunduğu belirlendi.

Araç şoförü gözaltına alındı, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
KURTALANSiirtYabancı Uyruklu
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