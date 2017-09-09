Siirt'te 33 yabancı uyruklu yakalandı SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde, bir minibüste 33 Afganistan, Pakistan, İran ve Özbekistan uyruklu yakalandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman istikametine giden ve Kurtalan girişindeki kontrol noktasında durdurulan bir minibüste...

09 Eylül 2017 Cumartesi 17:32