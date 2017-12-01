Siirt'te 5 öğretmen trafik kazası sonucu ağır yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 5 öğretmen ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Baykan ilçesi Ziyaret beldesinde bulunan, Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulunda görevli sınıf öğretmeni Emine Sevgin (23) yönetimindeki 06 FN 5335 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen karşı yönden gelen 72 KD 455 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücü Sevgin ile araçta bulunan öğretmenlerden Dilan Kaplan (26), Sümeye Seyhan (27), Yafes Tekyol (27), Emel Lale (23) yaralandı.
UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, Baykan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Suay, Siirt Devlet Hastanesine gelerek, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Suay, yaralılar hakkında Başhekim Uzm. Dr. Muzaffer Aslan'dan bilgi aldı.