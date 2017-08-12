Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam süper lig adana dünya
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Siirt'te bir er ölü bulundu

- Savcılık: - "Piyade er D.Ö'nün ölümüyle ilgili inceleme ve soruşturma işlemleri devam etmektedir"

Siirt'te bir er ölü bulundu

SİİRT (AA) - Siirt'te Şehit Piyade Zafer Kılıç Kışla Komutanlığında görevli bir er ölü bulundu.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, piyade er D.Ö'nün su tankında ölü bulunduğunun bildirilmesi üzerine nöbetçi savcının olay yerinde gerekli incelemeleri yaptığı bildirildi.

Olay yerindeki inceleme sonrası Siirt Devlet Hastanesi morgunda askerin cesedi üzerinde ölü muayene işlemi yapıldığı belirtilen açıklamada, cesedin otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Piyade er D.Ö'nün ölümüyle ilgili inceleme ve soruşturma işlemleri devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AskerölüSiirtSu Deposu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5