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Siirt'te çöpler, katı atık düzenli depolama tesisine dökülüyor

- Siirt Belediyesi Başkan Vekili Taşkın: "Şehrimizin çöpünü faaliyete geçirdiğimiz katı atık düzenli depolama tesisine taşıyabiliyoruz. Günde 180 ton civarında evsel atık tesise dökülüyor" - "Önümüzdeki süreç içerisinde yapacağımız ihaleyle tesisimizden enerji de üretmek istiyoruz"

Siirt'te çöpler, katı atık düzenli depolama tesisine dökülüyor

SİİRT (AA) - İçişleri Bakanlığı'nca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında Siirt Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Ceyhun Dilşad Taşkın, "Şehrimizin çöpünü faaliyete geçirdiğimiz katı atık düzenli depolama tesisine taşıyabiliyoruz. Günde 180 ton civarında evsel atık tesise dökülüyor." dedi.

Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce vahşi depolama alanında biriken çöplerin görüntü kirliliği oluşturduğunu ve çevre sağlığını tehdit ettiğini belirterek, vahşi depolama alanının tamamen kapatıldığını, alanın modern bir mesire alanına dönüştürülmesi için proje hazırladıklarını söyledi.

"Öncelikle bunu biz planımıza aldık. 2012 yılında yapımı tamamen bitmiş katı atık depolama tesisi olmasına rağmen o yıldan bu yana o tesisin açılması noktasında hiçbir şekilde adım atılmamıştı. Yolu ve su deposunun yapılmamasından dolayı faaliyete geçirilmeyen katı atık depolama tesisini faaliyete geçirdik." diyen Taşkın, yapılan çalışmayla çöplerin vahşi depolama alanına değil, katı atık depolama tesisine taşındığını dile getirdi.

Taşkın, şöyle devam etti:

"Şehrimizin çöpünü faaliyete geçirdiğimiz katı atık depolama tesisine taşıyabiliyoruz. Günde 180 ton civarında evsel atık tesise dökülüyor. İlçelerin evsel atıklarını buraya toplamak üzere çalışma yürütülüyor. Mobil ve ara istasyonlar kurulacak. İlçelerden gelen evsel atıkların buraya getirilmesine çalışılacak. Önümüzdeki süreç içerisinde yapacağımız ihaleyle düzenli depolama tesisimizden enerji de üretmek istiyoruz."

Hayata geçirdikleri projelerle milletin kaynaklarını artık milletin hizmetine sunduklarının altını çizen Taşkın, kentin genelinde belediye ekiplerinin temizlik ve ilaçlama çalışmalarıyla vatandaşların rahat nefes aldığını ve pis kokulardan kurtulduğunu sözlerine ekledi.

Vatandaşlardan Emrah Oktav da daha önce çöplerin vahşi çöp depolama alanına dökülmesi sonucu çevreye kötü kokuların yayıldığını, belediyenin çalışmasıyla kentin kötü kokulardan kurtulduğunu söyledi.

Oktav, "Sağlığımızı ciddi bir şekilde tehdit eden bu pis kokulardan, evsel atıkların yakılması sonucu oluşan dumandan kurtardığı için Başkan Vekili Taşkın ve ekibine teşekkür ediyorum." diye konuştu.



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