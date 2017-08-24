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Siirt'te eylem hazırlığında olan terörist yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te büyük şehirlerde eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen PKK'lı terörist yakalandı.Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, terör örgütü PKK/KCK'nın...

Siirt'te eylem hazırlığında olan terörist yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te büyük şehirlerde eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen PKK'lı terörist yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yürütülen çalışmalarda, 13 Mayıs'ta Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, Lice-Kulp yolu üzerinde meydana gelen el yapımı patlayıcıyı tuzaklama olayı ile Batman'ın Sason ilçesinde ele geçirilen mühimmatların faillerinden olan, büyük şehirlerde sansasyonel eylem hazırlığı yapan, ayrıca çeşitli suçlardan 4 ayrı arama kaydı bulunan bölücü terör örgütü mensubu şahsın yapılan çalışmalarda Siirt ilinde bulunduğu tespit edilmiş, şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."

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Eylem HazırlığıGözaltıSiirtTerör Operasyonu
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